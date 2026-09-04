Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον μεγάλο τελικό του Diamond League με Τεντόγλου, Καραλή και τα ματς των Ρεάλ, Λίβερπουλ

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Εντονο θα είναι το ελληνικό ενδιαφέρον την Παρασκευή (03/09) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με σημαντικές αναμετρήσεις σε Serie A, Premier League και La Liga.Το Diamond League ολοκληρώνεται φέτος στο King Baudouin Stadium με το Memorial Van Damme το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Το ελληνικό ενδιαφέρον ωστόσο στρέφεται στην πρώτη ημέρα του τελικού, την Παρασκευή 4/9 με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να παλεύουν για την κατάκτηση του διαμαντιού στο άλμα επί κοντώ και στο άλμα εις μήκος.Ο τελικός του άλματος εις μήκος θα ξεκινήσει στις 19:38 ενώ η live μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ θα ξεκινήσει στις 21:00, δηλαδή ένα λεπτό αργότερα από την έναρξη του τελικού του άλματος επί κοντώ, ο οποίος ξεκινά στις 20:59.Στις 21:45 η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα δοκιμαστεί στην έδρα της Τζένοα για την τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Cosmote Sport 2HD. Στις 22:00 για την La Liga, η Μπέτις θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μαδρίτης Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 7HD.Την ίδια ώρα, για το αγγλικό πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίπσουιτς. Η προσπάθεια των «reds» θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.13:30: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia Practice 117:00: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia 2026 Practice 218:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (Crete International Basketball Tournament)19:30: Novasports 2HD | Ανόβερο – Καρλσρούη (Bundesliga 2)21:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Crete International Basketball Tournament)21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF | Diamond League Βρυξέλλες