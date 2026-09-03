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Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη League Phase και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη League Phase και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ατρόμητος ήταν οι ομάδες που άρχισαν με νίκη
Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ατρόμητος ήταν οι τέσσερις ομάδες, που άρχισαν με νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι πράσινοι έκλεισαν το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τη νίκη σήμερα Πέμπτη (3/9) με 1-0 επί της Νίκης Βόλου.
Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια στην πρεμιέρα, με πιο σημαντικό αυτό του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, δεν υπήρξε νικητής.
Άρης και Λεβαδειακός δεν έχουν ακόμα αγωνιστεί σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (8-10/9)
Λεβαδειακός – Άρης
Οι πράσινοι έκλεισαν το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τη νίκη σήμερα Πέμπτη (3/9) με 1-0 επί της Νίκης Βόλου.
Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια στην πρεμιέρα, με πιο σημαντικό αυτό του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, δεν υπήρξε νικητής.
Άρης και Λεβαδειακός δεν έχουν ακόμα αγωνιστεί σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (8-10/9)
Λεβαδειακός – Άρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Ολυμπιακός 4-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Ατρόμητος 1-0 3
4. Παναθηναϊκός 1-0 3
5. Καλαμάτα 2-2 1
6. Κηφισιά 2-2 1
7. Μαρκό 2-2 1
8. Βόλος 2-2 1
9. ΠΑΟΚ 0-0 1
10. ΟΦΗ 0-0 1
11. Άρης 0-0 0
12. Λεβαδειακός 0-0 0
13. Νίκη Βόλου 0-1 0
14. Πανσερραϊκός 0-1 0
15. Νέστος Χρυσούπολης 0-2 0
16. ΑΕΛ 0-4 0
* Άρης και Λεβαδειακός δεν έχουν ακόμα αγώνα.
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Ολυμπιακός 4-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Ατρόμητος 1-0 3
4. Παναθηναϊκός 1-0 3
5. Καλαμάτα 2-2 1
6. Κηφισιά 2-2 1
7. Μαρκό 2-2 1
8. Βόλος 2-2 1
9. ΠΑΟΚ 0-0 1
10. ΟΦΗ 0-0 1
11. Άρης 0-0 0
12. Λεβαδειακός 0-0 0
13. Νίκη Βόλου 0-1 0
14. Πανσερραϊκός 0-1 0
15. Νέστος Χρυσούπολης 0-2 0
16. ΑΕΛ 0-4 0
* Άρης και Λεβαδειακός δεν έχουν ακόμα αγώνα.
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