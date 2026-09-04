Bloomberg: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο οικονομικής στήριξης καθώς πλησιάζουν οι εκλογές
Bloomberg: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο οικονομικής στήριξης καθώς πλησιάζουν οι εκλογές
Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα βρεθούν μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο οικονομικής στήριξης με στόχο την ανακούφιση από την κρίση κόστους ζωής, καθώς θα παρουσιάσει την ευρύτερη οικονομική του ατζέντα ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, τα μέτρα, τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το Σάββατο στην ετήσια ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και τα ποσά ενδέχεται να αλλάξουν.
Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα βρεθούν επίσης μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ορισμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο, καθώς η Ελλάδα διαθέτει περιθώριο για πρόσθετες δαπάνες μετά την επανειλημμένη υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων τα τελευταία χρόνια.
Η προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές και τις επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη από τη δεκαετή οικονομική κρίση της χώρας έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός, έχει δηλώσει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη.
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, τα μέτρα, τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το Σάββατο στην ετήσια ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και τα ποσά ενδέχεται να αλλάξουν.
Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα βρεθούν επίσης μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Mitsotakis is about to unveil an economic support package aimed at alleviating a cost of living crisis https://t.co/0sUmk0DJ8y— Bloomberg (@business) September 4, 2026
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ορισμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο, καθώς η Ελλάδα διαθέτει περιθώριο για πρόσθετες δαπάνες μετά την επανειλημμένη υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων τα τελευταία χρόνια.
Η προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές και τις επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη από τη δεκαετή οικονομική κρίση της χώρας έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός, έχει δηλώσει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη.
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