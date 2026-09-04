Bloomberg: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο οικονομικής στήριξης καθώς πλησιάζουν οι εκλογές

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν ελαφρύνσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, ενώ στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα βρεθούν μια σειρά φορολογικών μειώσεων και μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους