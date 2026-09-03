Καμία γυναίκα δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, λέει η μάνα του 43χρονου από την Κυψέλη

Ο κόσμος με δικάζει, εγώ δεν φταίω», λέει η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη

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Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του

Νωρίτερα, στο

της Αθήνας οδηγήθηκε ο 43χρόνος

προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή,

, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον

μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του.

Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές

για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη