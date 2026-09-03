Καμία γυναίκα δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, λέει η μάνα του 43χρονου από την Κυψέλη
Καμία γυναίκα δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, λέει η μάνα του 43χρονου από την Κυψέλη
Με κατηγορούν, λένε «τι μάνα είσαι εσύ», αλλά δεν είναι παιδί, είναι 43 χρονών - Εγώ ζω στη Γερμανία και έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, λέει η μάνα του 43χρονου
«Ο κόσμος με δικάζει, εγώ δεν φταίω», λέει η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη.
Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε πως ο σύζυγός της έχει πεθάνει και πως είναι μόνη της, χαμένη, ενώ προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά όλα όσα αποκαλύπτονται για τον γιο της. «Δεν ξέρω τίποτα έχω μπερδευτεί», δήλωσε.
«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει... Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.
Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και δύο ανήλικα αγόρια. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Συγκεκριμένα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους.
Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.
Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του. Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.
Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.
Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.
Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε πως ο σύζυγός της έχει πεθάνει και πως είναι μόνη της, χαμένη, ενώ προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά όλα όσα αποκαλύπτονται για τον γιο της. «Δεν ξέρω τίποτα έχω μπερδευτεί», δήλωσε.
«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει... Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.
Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και δύο ανήλικα αγόρια. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Συγκεκριμένα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους.
Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.
Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή τουΝωρίτερα, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε ο 43χρόνος προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του. Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.
Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξηΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά είπαν πως το μόνο που γνώριζαν για την υπόθεση ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.
Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.
Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοιΜιλώντας χθες στο Mega, ο 43χρονος υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.
«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.
Στη συνέχεια κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε, ενώ το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του.
«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 43χρονος και στα τραύματα από μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το βρέφος.
Όπως ισχυρίστηκε, το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».
Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μιλώντας επίσης στο Live News, δήλωσε αθώα και υποστήριξε ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της. «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».
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