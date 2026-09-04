Ανατροπή και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο US Open, 2-1 η Σταροντούμπτσεβα, δείτε βίντεο
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US OPEN Μαρία Σάκκαρη

Ανατροπή και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο US Open, 2-1 η Σταροντούμπτσεβα, δείτε βίντεο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγήθηκε με 1-0 σετ και βρέθηκε κοντά στην πρόκριση, όμως η Ουκρανή έκανε την ανατροπή μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά

Ανατροπή και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο US Open, 2-1 η Σταροντούμπτσεβα, δείτε βίντεο
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Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τρίτο γύρο του US Open, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ (6-1, 6-7, 2-6) από τη Γιούλια Σταροντούμπσεβα και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση μετά από έναν αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 41 λεπτών.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο35 στην παγκόσμια κατάταξη, πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στην Ουκρανή αντίπαλό της (Νο58), παίρνοντας με εμφατικό τρόπο το πρώτο σετ.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν είχε την ίδια εξέλιξη. Η Σάκκαρη έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της στο δεύτερο σετ, η Σταροντούμπσεβα ισοφάρισε στο tie-break και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή στο τρίτο σετ.

Maria Sakkari vs. Yuliia Starodubtseva Highlights | 2026 US Open Round 2


Εκρηκτικό ξεκίνημα από τη Σάκκαρη

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη ήταν εξαιρετική. Κράτησε το σερβίς της και στο τέταρτο game έκανε το πρώτο break, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ. Με δεύτερο break έκανε το 5-1 και μέσα σε μόλις 30 λεπτά έκλεισε το σετ με 6-1, παίρνοντας το προβάδισμα στο παιχνίδι.

Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο, με τις δύο αθλήτριες να δίνουν μεγάλη μάχη.

Κλείσιμο
Η Σταροντούμπσεβα ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη το break, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1, ενώ στη συνέχεια υπερασπίστηκε το σερβίς της για το 4-1.

Η Σάκκαρη, όμως, αντέδρασε. Με νέο ρυθμό στο παιχνίδι της μείωσε αρχικά σε 4-3 με break και στη συνέχεια έσπασε ξανά το σερβίς της Ουκρανής για να προηγηθεί με 5-4, έχοντας πλέον την ευκαιρία να σερβίρει για την πρόκριση.

Η Σταροντούμπσεβα, ωστόσο, δεν λύγισε. Με ένα εξαιρετικό game ισοφάρισε σε 5-5 και οδήγησε το σετ στο tie-break, όπου επικράτησε με 7-4, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τρίτο σετ

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Ουκρανή μπήκε πιο δυνατά και έκανε νωρίς το break, παίρνοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Σάκκαρη προσπάθησε να επιστρέψει, όμως η Σταροντούμπσεβα συνέχισε να πιέζει και με δεύτερο break έφτασε στο 4-1, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να αντιδράσει μέχρι το τέλος, με την Ουκρανή να διατηρεί το προβάδισμά της και να κλείνει το παιχνίδι με 6-2, παίρνοντας την πρόκριση στις «32» του US Open.
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