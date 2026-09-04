Ενδοσκόπηση πεπτικού συστήματος: Εργαλείο πρόληψης και θεραπείας γαστρεντερολογικών παθήσεων

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Οι βασικές και πιο συνήθεις ενδοσκοπικές τεχνικές περιλαμβάνουν τηκαι την«Η γαστροσκόπηση, γνωστή και ως ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού, περιλαμβάνει τον έλεγχο του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου που αποτελούν τμήματα του αρχικού λεπτού εντέρου. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή να βρίσκεται υπό πλήρη καταστολή, εξασφαλίζοντας τη μη όχληση του σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και τον αποτελεσματικό έλεγχο από τον γιατρό.Η κολονοσκόπηση, γνωστή επίσης ως ενδοσκόπηση του κατωτέρου πεπτικού, περιλαμβάνει τον έλεγχο του παχέος εντέρου και του τελικού ειλεού, μέρη του τελικού τμήματος του λεπτού εντέρου. Και αυτή η διαδικασία εκτελείται με τον ασθενή να είναι υπό πλήρη καταστολή, για τους ίδιους λόγους μη όχλησης και αποτελεσματικότητας που έχουν προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους ασθενείς, όσο και τους γιατρούς», εξηγεί ο κ.& Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συνεχίζει:Οι ενδοσκοπήσεις πραγματοποιούνται είτε γιαείτε γιαΩς θεραπευτική ενδοσκόπηση ορίζεται αυτή που πραγματοποιείται με σκοπό την παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας υποκείμενης πάθησης όπως μια γαστρορραγία ή η αφαίρεση ενός πολύποδα του παχέος εντέρου. Ο κύριος στόχος των διαγνωστικών ενδοσκοπήσεων είναι η πρώιμη ανίχνευση βλαβών, ο εντοπισμός πιθανών κακοηθών όγκων, αλλά και η διάγνωση καλοηθών παθήσεων που ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον.Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελούν τα έλκη του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου, τα οποία μπορεί να είναι καλοήθεις παθήσεις, ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία που να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς. Ακολούθως με ενδοσκοπική παρέμβαση, η αιμορραγία θα σταματήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκαλώντας τα λιγότερα δυνατά προβλήματα στον ασθενή.Επιπλέον, σημαντικός στόχος, ειδικά της κολονοσκόπησης, είναι η ανίχνευση πολυπόδων στο παχύ έντερο, οι οποίοι μπορούν να είναι πρόδρομοι καρκίνου.Οι κύριοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις ενδοσκοπήσεις είναι η αιμορραγία και εξαιρετικά σπάνια η διάτρηση. Ημπορεί να εμφανιστεί σπάνια κατά τη λήψη βιοψίας ή κυρίως σε επεμβατικές διαδικασίες όπως π.χ. η αφαίρεση ενός πολύποδα τόσο στην διάρκεια της επέμβασης ή καθυστερημένα, έως και14 ημέρες μετά, κυρίως όμως στο πρώτο εικοσιτετράωρο. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αυτή αντιμετωπίζεται επιτυχώς με τις κατάλληλες ενδοσκοπικές τεχνικές.αποτελεί μια εξαιρετικά ακόμη πιο σπάνια επιπλοκή της ενδοσκόπησης. Μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια μιας διαγνωστικής ενδοσκόπησης κυρίως όμως κατά τη διάρκεια μιας επίπονης και δύσκολης επεμβατικής διαδικασίας. Η αντιμετώπισή της μπορεί να είναι ενδοσκοπική, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωσή της.Ακόμη και σήμερα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει συχνή πάθηση, αποτελώντας τον τρίτο πιο συχνό καρκίνο τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωση, ακολουθεί μια σειρά ελέγχων, όπως αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις και στη συνέχεια η θεραπεία, η οποία συνήθως περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση και πιθανώς χημειοθεραπεία.Ωστόσο, ο στόχος της σύγχρονης ιατρικής είναι να αποφεύγονται αυτές οι διαδικασίες που είναι επώδυνες και φέρνουν ψυχολογικό άγχος στον ασθενή. Η τρέχουσα γνώση δείχνει ότι πριν ο καρκίνος αναπτυχθεί, προηγείται η ανάπτυξη πολυπόδων.Συνήθως, περνούν αρκετά χρόνια από την εμφάνιση ενός πολύποδα μέχρι να εξελιχθεί τελικά σε καρκίνο. Χάρις στην κολονοσκόπηση, έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε πριν η νόσος προχωρήσει, μέσα από τη έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση του πολύποδα (πολυποδεκτομή) σε πολύ πρώιμο στάδιο, εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή ενός μελλοντικού χειρουργείου.