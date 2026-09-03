Φορολόγηση θυρίδων: Από τον Απoστόλου και τον Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ ως τον Γιώργο Παππά της ΕΛΑΣ, όλες οι δηλώσεις που είχαν προκαλέσει σάλο
Φορολόγηση θυρίδων: Από τον Απoστόλου και τον Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ ως τον Γιώργο Παππά της ΕΛΑΣ, όλες οι δηλώσεις που είχαν προκαλέσει σάλο
Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από το 2015
Σάλο έχει προκαλέσει η αναφορά του αναπληρωτή Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ Γιώργου Παππά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος πλούτου, η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά» στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.
«Ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε; Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Όλα αυτά». είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.
Μετά τις αντιδράσεις, διευκρίνισε αργότερα πως η «πατριωτική εισφορά» «δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών».
Ακούστε το απόσπασμα:
Αυτή η αναφορά του τομεάρχη του κ. Τσίπρα «θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε;» δεν είναι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί προφανώς γνωρίζει πως δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θυρίδες.
Το δραματικό βράδυ του δημοψηφίσματος, με κλειστές τις τράπεζες και capital controls, η τότε αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, δήλωνε ηρωικά: «Όποιος έχει θυρίδα μπορεί να πάει στην Τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θυρίδα εκτός από χρήματα». Οι αντιδράσεις που προκάλεσε, την ανάγκασαν να επιχειρήσει να διασκεδάσει τι εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θυρίδες και να πάρει χρήματα.
Τότε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου δήλωνε σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Υπάρχουν γύρω στις 230.000 θυρίδες όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά; Όταν έχεις μια οικονομία που μπορεί να σταθεί στα πόδια τα δικά μας, δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις που να εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες; Όλα αυτά γίνονται για το καλό του ελληνικού λαού. Δεν πήραμε το μάθημα από τον υπέρογκο δανεισμό που μας έστειλε στα μνημόνια;».
Μάλιστα, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους του πάνελ, ο κ. Αποστόλου είπε: «Αντιλαμβάνομαι την συμπαράστασή σας στους έχοντες θυρίδες αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία που πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης».
«Ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε; Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Όλα αυτά». είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.
Μετά τις αντιδράσεις, διευκρίνισε αργότερα πως η «πατριωτική εισφορά» «δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών».
Ακούστε το απόσπασμα:
Αυτή η αναφορά του τομεάρχη του κ. Τσίπρα «θυμάστε τις θυρίδες που λέγαμε;» δεν είναι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί προφανώς γνωρίζει πως δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θυρίδες.
Το δραματικό βράδυ του δημοψηφίσματος, με κλειστές τις τράπεζες και capital controls, η τότε αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, δήλωνε ηρωικά: «Όποιος έχει θυρίδα μπορεί να πάει στην Τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θυρίδα εκτός από χρήματα». Οι αντιδράσεις που προκάλεσε, την ανάγκασαν να επιχειρήσει να διασκεδάσει τι εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θυρίδες και να πάρει χρήματα.
Η δήλωση - σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη για τις θυρίδες το βράδυ του δημοψηφίσματος
Πολάκης: Είχαμε σχέδιο για τις θυρίδες το 2015Πέντε χρόνια αργότερα, το 2020, ο Παύλος Πολάκης στην προανακριτική επιτροπή της Novartis, είχε παραδεχθεί πως υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θυρίδες «γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια». Μάλιστα, σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, ο κ. Πολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Β. Αποστόλου: Πρέπει να αξιοποιηθεί ο πλούτος των θυρίδωνΤο 2018, όταν υπουργός Οικονομικών ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θυρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απυρόβλητο των κατασχέσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Τότε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου δήλωνε σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Υπάρχουν γύρω στις 230.000 θυρίδες όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά; Όταν έχεις μια οικονομία που μπορεί να σταθεί στα πόδια τα δικά μας, δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις που να εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες; Όλα αυτά γίνονται για το καλό του ελληνικού λαού. Δεν πήραμε το μάθημα από τον υπέρογκο δανεισμό που μας έστειλε στα μνημόνια;».
Μάλιστα, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους του πάνελ, ο κ. Αποστόλου είπε: «Αντιλαμβάνομαι την συμπαράστασή σας στους έχοντες θυρίδες αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία που πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα