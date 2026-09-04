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Μπλόκο από καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών στα new age σκονάκια: Γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση
Μπλόκο από καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών στα new age σκονάκια: Γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση
Ο καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών φέρεται να εξήγησε ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μη μετατραπούν σε «πανηγύρι της Τεχνητής Νοημοσύνης»
Μέτρα για τα σκονάκια νέας γενιάς επιχείρησε να λάβει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ενόψει της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το pelop.gr πρόκειται για καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών ο οποίος ενόψει της εξέτασης της 17ης Σεπτεμβρίου ζητά από τους φοιτητές:
Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μη μετατραπούν σε «πανηγύρι της Τεχνητής Νοημοσύνης» και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση όλοι όσοι έχουν προετοιμαστεί για το μάθημα.
Μιλώντας στην εφημερίδα Πελοπόννησο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, σημειώνει ότι «πάντα υπήρχε αντιγραφή» προειδοποιώντας ότι σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα να εντοπίζονται ύποπτα γραπτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή. Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή» καταλήγει ο κ. Μπούρας.
Σύμφωνα με το pelop.gr πρόκειται για καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών ο οποίος ενόψει της εξέτασης της 17ης Σεπτεμβρίου ζητά από τους φοιτητές:
- - να γράψουν μόνο με μολύβι,
- - ενώ όσοι χρειάζονται γυαλιά για να γράψουν καλούνται να έχουν μαζί τους και σχετική ιατρική βεβαίωση (σ.σ. ώστε να μπλοκαριστούν όσοι χρησιμοποιούν «έξυπνα» γυαλιά)
Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μη μετατραπούν σε «πανηγύρι της Τεχνητής Νοημοσύνης» και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση όλοι όσοι έχουν προετοιμαστεί για το μάθημα.
Μιλώντας στην εφημερίδα Πελοπόννησο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, σημειώνει ότι «πάντα υπήρχε αντιγραφή» προειδοποιώντας ότι σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα να εντοπίζονται ύποπτα γραπτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή. Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή» καταλήγει ο κ. Μπούρας.
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