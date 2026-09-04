Politico: H Meta μπλοκάρει λογαριασμούς που αντιδρούν στο τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται εδώ και σχεδόν 100 ημέρες και ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια ανάπτυξης ενός πολυτελούς θέρετρου στις ακτές της χώρας, ένα έργο που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ





Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται εδώ και σχεδόν 100 ημέρες και ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια ανάπτυξης ενός πολυτελούς θέρετρου στις ακτές της χώρας, ένα έργο που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ, κόρης του Αμερικανού προέδρου.



παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.



Καταγγελίες για λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα Σύμφωνα με το Politico, η μαζική απενεργοποίηση λογαριασμών προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Σάντρο Γκόζι, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και μέλος της ομάδας Renew Europe, ζήτησε εξηγήσεις από τη



«Όταν δεκάδες λογαριασμοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών που συνδέονται με το ίδιο κίνημα διαμαρτυρίας εξαφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορούμε απλώς να το αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό πρόβλημα» δήλωσε ο Γκόζι, καλώντας τη Meta να εξηγήσει άμεσα τι συνέβη.







Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί χρήστες καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζουν ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, διαγραφές περιεχομένου, αναστολές και κλεισίματα λογαριασμών.



Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν παραβίασαν τους κανόνες του Instagram, ενώ έλαβαν προειδοποιήσεις για περιεχόμενο που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι.

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«Συντονισμένη εκστρατεία φίμωσης» Η ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα Repro Uncensored υποστηρίζει ότι εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις και δεν εντόπισε παραβιάσεις των κανόνων της πλατφόρμας.



«Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούμε το ίδιο μοτίβο: λογαριασμοί στοχοποιούνται μέσω επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και οι πλατφόρμες τους περιορίζουν ή τους απενεργοποιούν πριν εξετάσουν αν οι καταγγελίες είναι βάσιμες», δήλωσε η ιδρύτρια της οργάνωσης, Μάρθα Δημητράτου.



Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι λογαριασμοί έγιναν επανειλημμένα στόχος, ενώ ακόμη και νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν μετά τις αναστολές απενεργοποιήθηκαν επίσης.



Η Meta ανέφερε ότι εξετάζει τις ενέργειες που έγιναν σε βάρος των λογαριασμών και έχει ήδη επαναφέρει ορισμένους που αφαιρέθηκαν κατά λάθος.



Δεκάδες λογαριασμοί στο Instagram που ανήκουν σε Αλβανούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους και τον επικεφαλής κόμματος της αντιπολίτευσης απενεργοποιήθηκαν ή περιορίστηκαν, εν μέσω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων κατά της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στα νότια παράλια της χώρας, η οποία συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονταικαι ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια ανάπτυξης ενός πολυτελούς θέρετρου στις ακτές της χώρας, ένα έργο που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ, κόρης του Αμερικανού προέδρου.Το κίνημα, που έχει ονομαστεί «Επανάσταση του Φλαμίνγκο» (Flamingo Revolution), έχει πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερη διαμαρτυρία με αίτημα τηνη ολόκληρης της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.Σύμφωνα με το Politico, η μαζική απενεργοποίηση λογαριασμών προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Σάντρο Γκόζι, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και μέλος της ομάδας Renew Europe, ζήτησε εξηγήσεις από τη Meta , την εταιρεία που διαχειρίζεται το Instagram και το Facebook.«Όταν δεκάδες λογαριασμοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών που συνδέονται με το ίδιο κίνημα διαμαρτυρίας εξαφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορούμε απλώς να το αντιμετωπίσουμε ως τεχνικό πρόβλημα» δήλωσε ο Γκόζι, καλώντας τη Meta να εξηγήσει άμεσα τι συνέβη.Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις κινητοποιήσεις, καθώς ακτιβιστές και δημοσιογράφοι τα χρησιμοποιούν για να μεταδίδουν ζωντανά εικόνες από τις διαδηλώσεις, να οργανώνουν συγκεντρώσεις και να καταγράφουν περιστατικά έντασης με την αστυνομία.Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί χρήστες καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζουν ειδοποιήσεις γιαπεριεχομένου,Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν παραβίασαν τους κανόνες του Instagram, ενώ έλαβαν προειδοποιήσεις για περιεχόμενο που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι.Η ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα Repro Uncensored υποστηρίζει ότι εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις και δεν εντόπισε παραβιάσεις των κανόνων της πλατφόρμας.«Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούμε το ίδιο μοτίβο: λογαριασμοί στοχοποιούνται μέσω επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και οι πλατφόρμες τους περιορίζουν ή τους απενεργοποιούν πριν εξετάσουν αν οι καταγγελίες είναι βάσιμες», δήλωσε η ιδρύτρια της οργάνωσης, Μάρθα Δημητράτου.Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι λογαριασμοί έγιναν επανειλημμένα στόχος, ενώ ακόμη και νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν μετά τις αναστολές απενεργοποιήθηκαν επίσης.Η Meta ανέφερε ότι εξετάζει τις ενέργειες που έγιναν σε βάρος των λογαριασμών και έχει ήδη επαναφέρει ορισμένους που αφαιρέθηκαν κατά λάθος.

«Λυπούμαστε για την αναστάτωση που προκλήθηκε», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει διαδικασία προσφυγής για χρήστες που θεωρούν ότι οι λογαριασμοί τους αποκλείστηκαν λανθασμένα.



Παρά την αποκατάσταση ορισμένων λογαριασμών, αρκετοί χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως αδυναμία μετάδοσης ζωντανών βίντεο, συνεργασίας με άλλους δημιουργούς ή φαινόμενα γνωστά ως «shadow banning», όπου η προβολή του περιεχομένου τους περιορίζεται χωρίς σαφή ενημέρωση.



Στο στόχαστρο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Μεταξύ όσων επηρεάστηκαν είναι και ο Αγκρόν Σεχάι, βουλευτής της αλβανικής αντιπολίτευσης και επικεφαλής του κόμματος Mundesia, του οποίου ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.



«Αν οι κανόνες για την αναστολή και την αφαίρεση λογαριασμών δεν είναι σαφείς και διαφανείς, η κυβέρνηση έχει κάθε δυνατότητα να επεκτείνει τη λογοκρισία της και στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας πιθανώς ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινωνία», δήλωσε.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ασαφείς κανόνες των πλατφορμών μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις ή οργανωμένες ομάδες για να φιμώσουν επικριτικές φωνές.



«Αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα: μέσα σε μια νύχτα, εκατοντάδες λογαριασμοί που υποστηρίζουν τις διαδηλώσεις και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα έκλεισαν», ανέφερε.



Ο Ράμα απέρριψε τις κατηγορίες μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν έχει καμία σχέση με τις απενεργοποιήσεις λογαριασμών και δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια επιχείρηση. «Ντροπή σε όλους αυτούς που διαδίδουν τέτοιες ανοησίες», έγραψε χαρακτηριστικά.



Η απάντηση της πλευράς Κούσνερ Η εταιρεία SAZAN Coast, που συνδέεται με το προτεινόμενο τουριστικό έργο στην Αλβανία, δήλωσε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις αποφάσεις της Meta σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου.



Ωστόσο, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι «δεν προκαλεί έκπληξη» η απόφαση των πλατφορμών, χαρακτηρίζοντας τις διαμαρτυρίες «συντονισμένη και τεχνητή εκστρατεία αντιπολίτευσης».



«Η Meta και άλλες πλατφόρμες έχουν δίκιο να λαμβάνουν μέτρα εναντίον τεχνητών κινημάτων που βασίζονται σε bots», ανέφερε.