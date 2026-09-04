Στα δικαστήρια FIFA - UEFA για τα «κρυφά» σχέδια Ινφαντίνο με ιδιώτες επενδυτές

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ζητά έγγραφα για το εγχείρημα που εγκαταλείφθηκε μετά τις αντιδράσεις, ενώ η FIFA μιλά για «εκστρατεία δυσφήμησης»





Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι έχει ξεκινήσει «εκστρατεία δυσφήμησης» εναντίον της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις κινήσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.







Μεταξύ των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο βρίσκεται η Thrive Capital, η εταιρεία του Αμερικανού επενδυτή Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, είχε σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο εγχείρημα.



Η UEFA αναζητά στοιχεία για πιθανή προσφυγή στην Ελβετία Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει υποστηρίξει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα έγγραφα που θα εξασφαλίσει, προκειμένου να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες βάσει του ελβετικού δικαίου.







Από την πλευρά της, η FIFA ζητά από τα αμερικανικά δικαστήρια να απορρίψουν τα αιτήματα της UEFA, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική διαδικασία.



Παράλληλα, η FIFA υποστηρίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας διαδικασίας, η UEFA δεν θα είχε έννομο συμφέρον, καθώς δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία από το συγκεκριμένο σχέδιο.



Κλείσιμο Η FIFA καταγγέλλει παράκαμψη της ελβετικής δικαιοσύνης Η παγκόσμια ομοσπονδία κατηγορεί επίσης την UEFA ότι επιχειρεί να παρακάμψει παράνομα τα ελβετικά δικαστήρια, επιλέγοντας να απευθυνθεί απευθείας στις αμερικανικές δικαστικές αρχές.



Σύμφωνα με τη FIFA, η δημοσιοποίηση εσωτερικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνεται και αλληλογραφία του προέδρου της



Παράλληλα, η FIFA υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία της.



Το σχέδιο που προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά εγκαταλείφθηκε Το επίμαχο σχέδιο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο και είχε την ένθερμη υποστήριξη του Τζιάνι Ινφαντίνο, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σημαντικούς φορείς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.



Νέα μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη FIFA και την UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά με αφορμή το σχέδιο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το οποίο εγκαταλείφθηκε τελικά μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου.Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι έχει ξεκινήσει «εκστρατεία δυσφήμησης» εναντίον της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις κινήσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.Η UEFA προσέφυγε την περασμένη εβδομάδα στα δικαστήρια τριών αμερικανικών Πολιτειών, ζητώντας πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα που αφορούν το σχέδιο, αλλά και τους πιθανούς συνεργάτες που φέρεται να είχαν εμπλακεί σε αυτό.Μεταξύ των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο βρίσκεται η Thrive Capital, η εταιρεία του Αμερικανού επενδυτή Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, είχε σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο εγχείρημα.Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει υποστηρίξει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα έγγραφα που θα εξασφαλίσει, προκειμένου να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες βάσει του ελβετικού δικαίου.Η UEFA θεωρεί ότι η υπόθεση πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εξεταστεί από τα ελβετικά δικαστήρια, όπου εδρεύουν τόσο η ίδια όσο και η FIFA.Από την πλευρά της, η FIFA ζητά από τα αμερικανικά δικαστήρια να απορρίψουν τα αιτήματα της UEFA, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική διαδικασία.Παράλληλα, η FIFA υποστηρίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας διαδικασίας, η UEFA δεν θα είχε έννομο συμφέρον, καθώς δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία από το συγκεκριμένο σχέδιο.Η παγκόσμια ομοσπονδία κατηγορεί επίσης την UEFA ότι επιχειρεί να παρακάμψει παράνομα τα ελβετικά δικαστήρια, επιλέγοντας να απευθυνθεί απευθείας στις αμερικανικές δικαστικές αρχές.Σύμφωνα με τη FIFA, η δημοσιοποίηση εσωτερικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνεται και αλληλογραφία του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο με στελέχη και συμβούλους της ομοσπονδίας, θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ζημία στα συμφέροντά της.Παράλληλα, η FIFA υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία της.Το επίμαχο σχέδιο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο και είχε την ένθερμη υποστήριξη του Τζιάνι Ινφαντίνο, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σημαντικούς φορείς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η UEFA βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επικρίσεων, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το εγχείρημα. Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε, η FIFA αποφάσισε τελικά να κάνει πίσω, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η διαμάχη.



Η UEFA, ωστόσο, επιμένει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ινφαντίνο και σε έναν «μικρό κύκλο συνεργατών», μεταξύ των οποίων και ο Τζόσουα Κούσνερ, να αποκτήσουν μόνιμη συμμετοχή σε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της FIFA.



Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υποστηρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε οφέλη για συγκεκριμένα πρόσωπα εις βάρος της FIFA, των μελών της και άλλων φορέων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.



Η νέα αυτή σύγκρουση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των εκλογών της FIFA τον Μάρτιο του 2027, στις οποίες ο Τζάνι Ινφαντίνο αναμένεται να διεκδικήσει την τέταρτη και τελευταία θητεία του στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.