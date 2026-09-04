Συντηρείται το θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ξεπέρασε τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης και δίνει μάχη για να τις διατηρήσει - Για δεύτερη σερί συνεδρίαση στο «πράσινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών