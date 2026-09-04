Συντηρείται το θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Συντηρείται το θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρω από τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ξεπέρασε τις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης και δίνει μάχη για να τις διατηρήσει - Για δεύτερη σερί συνεδρίαση στο «πράσινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών
Ανάποδα έχει γυρίσει το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τις δύο πρώτες αρνητικές συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου, με την ελληνική αγορά να βρίσκει στηρίγματα τόσο από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη των εισηγμένων και την επικείμενη αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές, όσο και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Λίγο πριν από τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,49% στις 2.704 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,27% στις 6.908 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,25% στις 3.198 μονάδες. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν η ETE (+1,12%), η Πειραιώς (+1,10%), η ΔΕΗ (+1%), η Titan (+1,76%) και η Jumbo (+1,20%). Aντίθετα, πιέσεις δέχεται η Coca Cola (-1,69%).
Στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε κατά 1,62% στις 2.691,43 μονάδες, αντιστρέφοντας τις απώλειες των προηγούμενων τριών συνεδριάσεων και κλείνοντας σε νέο υψηλό 16 ετών. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στα €289,1 εκατ., αν και χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των €300,7 εκατ.
Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.
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Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν η ETE (+1,12%), η Πειραιώς (+1,10%), η ΔΕΗ (+1%), η Titan (+1,76%) και η Jumbo (+1,20%). Aντίθετα, πιέσεις δέχεται η Coca Cola (-1,69%).
Στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε κατά 1,62% στις 2.691,43 μονάδες, αντιστρέφοντας τις απώλειες των προηγούμενων τριών συνεδριάσεων και κλείνοντας σε νέο υψηλό 16 ετών. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στα €289,1 εκατ., αν και χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των €300,7 εκατ.
Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €2,5 δισ. και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις έως το 2028. Το πακέτο θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος, ενώ η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για αγρότες, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και κίνητρα για ομάδες φορολογικά συνεπών πολιτών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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