Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό: «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»
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Ολυμπιακός Λίον Μπέιλι

Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό: «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»

Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε τα ξημερώματα στην Ελλάδα, υπέγραψε έως το 2030 και μίλησε για τους στόχους του με τα ερυθρόλευκα

Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό: «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»
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Ο Λίον Μπέιλι βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον διεθνή Τζαμαϊκανό εξτρέμ να φτάνει στην Αθήνα λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, προκειμένου να ενσωματωθεί στους Πειραιώτες και να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο 29χρονος άσος, που αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 και δήλωσε αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα να διεκδικήσει μεγάλες επιτυχίες.

Ο Μπέιλι έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, τονίζοντας πως στόχος του είναι να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις με τον Ολυμπιακό.

Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό: «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»


«Θέλω να κατακτήσω το Europa League με τον Ολυμπιακό»

Ο νέος άσος των Πειραιωτών αναφέρθηκε στους στόχους του με τη νέα του ομάδα, αλλά και στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις».

Για τον στόχο της κατάκτησης του Europa League, ο Μπέιλι ανέφερε:

«Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για τον στόχο του Europa League. Το κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά, έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό».

Ο Τζαμαϊκανός άσος αναφερόταν φυσικά στην κατάκτηση του Europa League με την Άστον Βίλα και στην επιθυμία του να επαναλάβει την επιτυχία αυτή με τα ερυθρόλευκα.

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«Η ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη που έχω παίξει»

Ο Μπέιλι μίλησε και για τους φίλους του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της νέας του ομάδας.

«Ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Ακόμη θυμάμαι πριν από τρία χρόνια την ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω παίξει ποτέ και ελπίζω να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις».

Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό: «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»


Η καριέρα και οι αριθμοί του Μπέιλι

Ο Λίον Μπέιλι γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1997 στο Κίνγκστον της Τζαμάικα και αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές, σημείωσε 23 γκολ και μοίρασε 25 ασίστ. Με την αγγλική ομάδα κατέκτησε το UEFA Europa League της σεζόν 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Ρόμα, όπου είχε 11 συμμετοχές, στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με 156 εμφανίσεις, 39 γκολ και 25 ασίστ, αλλά και στη Γκενκ, όπου κατέγραψε 77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ.



Συνολικά έχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στη Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα έχει 41 συμμετοχές και 11 γκολ.

Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τον νέο του ποδοσφαιριστή, ευχόμενος στον Λίον Μπέιλι κάθε επιτυχία στη νέα σελίδα της καριέρας του.

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