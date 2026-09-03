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«Αν με είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» λέει ο Νετανιάχου: Γιατί καθυστέρησαν να τον ενημερώσουν
«Αν με είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» λέει ο Νετανιάχου: Γιατί καθυστέρησαν να τον ενημερώσουν
Γιατί ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων άργησαν να έλθουν σε τηλεφωνική επαφή - Άργησε να ξυπνήσει τον πρωθυπουργό ο στρατιωτικός του σύμβουλος
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν μίλησε με τον τότε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγο Χέρζι Χαλέβι, παρά μόνο τρεις ώρες μετά την έναρξη των επιθέσεων της Χάμας, μετέδωσε το KAN News την Πέμπτη.
Το ρεπορτάζ του KAN αναφέρει ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον Χαλέβι μόλις στις 09:45 εκείνης της ημέρας, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της κατάστασης, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει δύο ξεχωριστές τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με την εν εξελίξει επίθεση στις 06:29 και στις 06:40.
Ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε να μιλήσει με τον Χαλέβι ούτε κατά τη διάρκεια των κλήσεων ούτε αμέσως μετά, γράφει η Jerusalem Post.
Ένας λόγος για τον οποίο άργησαν τόσο πολύ να μιλήσουν, όπως αποκάλυψε η Post, είναι ότι ο Νετανιάχου περίμενε μέχρι να φτάσει ο επικεφαλής του επιτελείου του, Τζάχι Μπράβερμαν, στο στρατιωτικό αρχηγείο για να τον βοηθήσει στη συνάντηση με τον Χαλεβί. Ο Μπράβερμαν καθυστέρησε γιατί είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι του λόγω των συναγερμών για πυραύλους.
Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι αξιωματικοί του IDF δεν τον ξύπνησαν σκόπιμα για πάνω από μία ώρα, επειδή γνώριζαν ότι θα εμπόδιζε τη σφαγή. «Φοβόντουσαν ότι αν ξυπνούσαν τον πρωθυπουργό, θα ενεργοποιούσα την πολεμική αεροπορία, θα ξυπνούσα ολόκληρο τον IDF και δεν θα άφηνα κανέναν να πλησιάσει τα φράχτες – γιατί θα τους σκοτώναμε αμέσως», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του. «Αν με είχαν ξυπνήσει, όλα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά», πρόσθεσε.
Η Jerusalem Post είχε αναφέρει ότι ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, είχε διατάξει το προσωπικό του να ενημερώσει τον Νετανιάχου στις 05:15.
Χωρίς να αντιλαμβάνονται την επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Σιν Μπετ εκτέλεσε τη διαταγή του μία ώρα αργότερα, στις 06:13, δεκαέξι λεπτά πριν η Χαμάς ξεκινήσει την εισβολή της.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 λεπτών, ο Γκιλ επέλεξε να μην ξυπνήσει τον πρωθυπουργό, πιστεύοντας, μαζί με ολόκληρο τον μηχανισμό, ότι δεν επρόκειτο να συμβεί καμία απειλή μεγάλης κλίμακας.
Επιπλέον, η Jerusalem Post αναφέρει ότι, όταν ο Νετανιάχου δημοσίευσε αντίγραφο του προγράμματός του, παρέλειψε να αναφέρει το γεγονός ότι ο υποστράτηγος Άβι Γκιλ, ο προσωπικός στρατιωτικός γραμματέας, επέλεξε να μην τον ξυπνήσει, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τη σφαγή.
Η αποκάλυψη από το τηλεοπτικό δίκτυο έρχεται σε συνέχεια μεγάλου ρεπορτάζ της Jerusalem Post για την ασυνεννοησία την ημέρα της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Αλλά σε συνέχεια και δηλώσεων της Σάρα Νετανιάχου, συζύγου του πρωθυπουργού, ότι ο αρχηγός του κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, γνώριζε από πριν για την επίθεση της Χαμάς.
«Ισχυρίζεσαι ότι ήσουν μαχητής στις 7 Οκτωβρίου», είχε δηλώσει η Σάρα Νετανιάχου. «Ήσουν εκεί νωρίς το πρωί, ντυμένος και έτοιμος, πολύ νωρίς, όταν οι άλλοι δεν γνώριζαν, όπως ο πρωθυπουργός».
Το ρεπορτάζ του KAN αναφέρει ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον Χαλέβι μόλις στις 09:45 εκείνης της ημέρας, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της κατάστασης, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει δύο ξεχωριστές τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με την εν εξελίξει επίθεση στις 06:29 και στις 06:40.
Ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε να μιλήσει με τον Χαλέβι ούτε κατά τη διάρκεια των κλήσεων ούτε αμέσως μετά, γράφει η Jerusalem Post.
Ένας λόγος για τον οποίο άργησαν τόσο πολύ να μιλήσουν, όπως αποκάλυψε η Post, είναι ότι ο Νετανιάχου περίμενε μέχρι να φτάσει ο επικεφαλής του επιτελείου του, Τζάχι Μπράβερμαν, στο στρατιωτικό αρχηγείο για να τον βοηθήσει στη συνάντηση με τον Χαλεβί. Ο Μπράβερμαν καθυστέρησε γιατί είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι του λόγω των συναγερμών για πυραύλους.
Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι αξιωματικοί του IDF δεν τον ξύπνησαν σκόπιμα για πάνω από μία ώρα, επειδή γνώριζαν ότι θα εμπόδιζε τη σφαγή. «Φοβόντουσαν ότι αν ξυπνούσαν τον πρωθυπουργό, θα ενεργοποιούσα την πολεμική αεροπορία, θα ξυπνούσα ολόκληρο τον IDF και δεν θα άφηνα κανέναν να πλησιάσει τα φράχτες – γιατί θα τους σκοτώναμε αμέσως», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του. «Αν με είχαν ξυπνήσει, όλα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά», πρόσθεσε.
Η Jerusalem Post είχε αναφέρει ότι ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, είχε διατάξει το προσωπικό του να ενημερώσει τον Νετανιάχου στις 05:15.
Χωρίς να αντιλαμβάνονται την επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Σιν Μπετ εκτέλεσε τη διαταγή του μία ώρα αργότερα, στις 06:13, δεκαέξι λεπτά πριν η Χαμάς ξεκινήσει την εισβολή της.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 λεπτών, ο Γκιλ επέλεξε να μην ξυπνήσει τον πρωθυπουργό, πιστεύοντας, μαζί με ολόκληρο τον μηχανισμό, ότι δεν επρόκειτο να συμβεί καμία απειλή μεγάλης κλίμακας.
Επιπλέον, η Jerusalem Post αναφέρει ότι, όταν ο Νετανιάχου δημοσίευσε αντίγραφο του προγράμματός του, παρέλειψε να αναφέρει το γεγονός ότι ο υποστράτηγος Άβι Γκιλ, ο προσωπικός στρατιωτικός γραμματέας, επέλεξε να μην τον ξυπνήσει, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τη σφαγή.
Η αποκάλυψη από το τηλεοπτικό δίκτυο έρχεται σε συνέχεια μεγάλου ρεπορτάζ της Jerusalem Post για την ασυνεννοησία την ημέρα της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Αλλά σε συνέχεια και δηλώσεων της Σάρα Νετανιάχου, συζύγου του πρωθυπουργού, ότι ο αρχηγός του κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, γνώριζε από πριν για την επίθεση της Χαμάς.
«Ισχυρίζεσαι ότι ήσουν μαχητής στις 7 Οκτωβρίου», είχε δηλώσει η Σάρα Νετανιάχου. «Ήσουν εκεί νωρίς το πρωί, ντυμένος και έτοιμος, πολύ νωρίς, όταν οι άλλοι δεν γνώριζαν, όπως ο πρωθυπουργός».
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