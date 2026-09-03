Νίστρουπ για τη νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ήταν δύσκολος αγώνας, θα είναι άλλο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Νίστρουπ για τη νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Ήταν δύσκολος αγώνας, θα είναι άλλο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για το 1-0 επί της Νίκης Βόλου ενώ αναφέρθηκε και στο ματς με τον ΠΑΟΚ που έρχεται για το πρωτάθλημα
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για το 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Νίκης Βόλου στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, δύσκολος αντίπαλος με καλή άμυνα που στάθηκε καλά. Είχαμε την κατοχή, θέλαμε ένα γκολ ακόμα. Η νίκη είναι νίκη και συνεχίζουμε» είπε αρχικά στην κάμερα του ΣΚΑΪ.
Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε και στο ματς της Κυριακής (6/9, 21:30) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ: «Θα είναι άλλο παιχνίδι, άλλος αντίπαλος και έχουμε κερδίσει τρία παιχνίδια στη σειρά. Πρέπει να κάνουμε ανασύνταξη και προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής».
«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, δύσκολος αντίπαλος με καλή άμυνα που στάθηκε καλά. Είχαμε την κατοχή, θέλαμε ένα γκολ ακόμα. Η νίκη είναι νίκη και συνεχίζουμε» είπε αρχικά στην κάμερα του ΣΚΑΪ.
Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε και στο ματς της Κυριακής (6/9, 21:30) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ: «Θα είναι άλλο παιχνίδι, άλλος αντίπαλος και έχουμε κερδίσει τρία παιχνίδια στη σειρά. Πρέπει να κάνουμε ανασύνταξη και προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής».
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