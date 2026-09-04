Αυτό είναι το αυτοκίνητο που θα έχει ο Πουέρτα στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Μία από τις πρώτες φωτογραφίες του Γκουστάβο Πουέρτα ως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού δεν τραβήχτηκε μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά δίπλα στο αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί για τις καθημερινές μετακινήσεις του στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος παρέλαβε ένα νέο Opel Grandland, το μεγαλύτερο και κορυφαίο SUV της γερμανικής μάρκας. Πρόκειται για αυτοκίνητο το οποίο του παραχωρήθηκε μέσω της χορηγικής συνεργασίας της Opel με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και όχι, τουλάχιστον με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, για προσωπικό δώρο που πέρασε στην ιδιοκτησία του.

Η άφιξη του Πουέρτα στον Πειραιά προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός κατέβαλε τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ στη Ρασίνγκ Σανταντέρ. Μαζί με τις προμήθειες και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις, η συνολική δαπάνη της συμφωνίας αναφέρεται ότι φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη συγκεκριμένη μεταγραφή την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.