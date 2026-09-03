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Το πρώτο μήνυμα του Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Επέστρεψα, τα λέμε στο γήπεδο», βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Αζεντίν Ουναΐ Μεταγραφές

Το πρώτο μήνυμα του Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Επέστρεψα, τα λέμε στο γήπεδο», βίντεο

Ο Μαροκινός διεθνής άσος είπε τα πρώτα του λόγια μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό

Το πρώτο μήνυμα του Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού: «Επέστρεψα, τα λέμε στο γήπεδο», βίντεο
Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο Μαροκινός διεθνής άσος ανακοινώθηκε από τους πράσινους και πλέον όλοι μετρούν αντίστροφα για την πρώτη του εμφάνιση στο γήπεδο. 

Πριν από αυτό πάντως, ο Ουναΐ θα βρεθεί σήμερα Πέμπτη (3/9) στο ΟΑΚΑ προκειμένου να δει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. 

Ο 26χρονος άσος, που αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου έστειλε και το μήνυμά του:  «Γεια σε όλους. Επέστρεψα. Θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ. Τα λέμε εκεί» τόνισε. 

Δείτε το βίντεο

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