Σερέτης στο The Fooball Show: Θα δούμε ομορφιές από Ουναΐ, μένει να απαντηθεί αν θα έχει διάρκεια και πώς θα κουμπώσει με την ομάδα

Κλείσιμο



Ανοιχτό για στόπερ, δύσκολα για χαφ

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Γιάννης Σερέτης, στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ, στις προσδοκίες που υπάρχουν από τον Μαροκινό μέσο, αλλά και στον μεταγραφικό σχεδιασμό των «πρασίνων».Ο Ουναΐ αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, με το κόστος της συμφωνίας με τη Χιρόνα να φτάνει τα 11+3 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως.Όπως τόνισε ο Γιάννης Σερέτης, ο Μαροκινός μέσος ήθελε ιδιαίτερα να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε προοπτική να συνεχίσει στον Άγιαξ.«Θα δούμε ομορφιές από τον Ουναΐ. Το θέμα είναι αν θα δούμε διάρκεια, πώς θα κουμπώσει με την ομάδα και αν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τον τίτλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων» σημείωσε ότι ο Ουναΐ έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Χιρόνα και πλέον μένει να φανεί πότε θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.«Αν είναι έτοιμος, ο Νίστρουπ θα τον χρησιμοποιήσει άμεσα. Θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή», ανέφερε.Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Σερέτης υπογράμμισε ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός αριστεροπόδαρου στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ.Αντίθετα, όπως ανέφερε, οι πιθανότητες για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ είναι πλέον ελάχιστες.