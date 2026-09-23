Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες, προ των πυλών νέο κύμα βροχών από την Ιταλία
Με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αναμένεται να φέρει φαινόμενα σε αρκετές περιοχές το Σαββατοκύριακο
Κλείνει σήμερα ο κύκλος της πρώτης φθινοπωρινής μεταβολής, με φαινόμενα στα ανατολικά και νότια, τα οποία σταδιακά θα σταματήσουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες, εξαιτίας βαρομετρικού χαμηλού που θα σχηματιστεί στη γειτονική μας Ιταλία.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη (23/9) περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν παντού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 28 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 23 με 25 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται συννεφιές και λίγες βροχές, με σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
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Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ θα πνέει στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
Την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Παρασκευή και από τα δυτικά, αλλά κυρίως το Σαββατοκύριακο, βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων.
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