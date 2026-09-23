Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη
H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη
Η Ford θα φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες Mustang GTD, παρά το γεγονός ότι το κόστος για την απόκτηση της σκληροπυρηνικής έκδοσης είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Η Ford Mustang GTD είναι ξανά διαθέσιμη για αγορά στην Ευρώπη, με το περιθώριο παραγγελίας να κλείνει στις 16 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο πως θα καταφέρουν να αποκτήσουν το σκληροπυρηνικό μοντέλο με σήμα το Μπλε Οβάλ.
Το κόστος αγοράς είναι υψηλό, και διαφέρει αναλόγως της χώρας και των φόρων που έχει το εκάστοτε κράτος. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η Ford Mustang GTD κοστίζει 359.000 ευρώ, ενώ στην Αυστρία 525.500 ευρώ. Στη Γαλλία και την Ιταλία οι τιμές είναι 364.900 και 370.000 ευρώ αντίστοιχα.
Θέλοντας να τιμήσει τη χώρα προέλευσης, η Ford έχει εισάγει μια νέα επιλογή όσον αφορά στο εξωτερικό της Mustang GTD, η οποία ονομάζεται Spirit of America. Αυτή έχει ως βάση το λευκό χρώμα, το οποίο κοσμούν κόκκινες και μπλε κάθετες ρίγες, καθώς και άλλες κόκκινες πινελιές στο αμάξωμα.
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