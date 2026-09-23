H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη
CAR

H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη

Η Ford θα φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες Mustang GTD, παρά το γεγονός ότι το κόστος για την απόκτηση της σκληροπυρηνικής έκδοσης είναι ιδιαίτερα υψηλό.

H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη
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Η Ford Mustang GTD είναι ξανά διαθέσιμη για αγορά στην Ευρώπη, με το περιθώριο παραγγελίας να κλείνει στις 16 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο πως θα καταφέρουν να αποκτήσουν το σκληροπυρηνικό μοντέλο με σήμα το Μπλε Οβάλ.

Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τη Γηραιά Ήπειρο είναι 500. Η Ford καταλαβαίνει πως αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρός και σύντομα θα υπερκαλυφθεί από τις αιτήσεις, και για αυτό το λόγο θα επιλέξει τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες της Mustang GTD. Τα κριτήρια δεν είναι ακόμα γνωστά, ούτε αντίστοιχα ξέρουμε αν θα παραχωρηθούν περισσότερα αντίτυπα σε συγκεκριμένες χώρες.
H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη

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Κλείσιμο
Το κόστος αγοράς είναι υψηλό, και διαφέρει αναλόγως της χώρας και των φόρων που έχει το εκάστοτε κράτος. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η Ford Mustang GTD κοστίζει 359.000 ευρώ, ενώ στην Αυστρία 525.500 ευρώ. Στη Γαλλία και την Ιταλία οι τιμές είναι 364.900 και 370.000 ευρώ αντίστοιχα.
H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη

Θέλοντας να τιμήσει τη χώρα προέλευσης, η Ford έχει εισάγει μια νέα επιλογή όσον αφορά στο εξωτερικό της Mustang GTD, η οποία ονομάζεται Spirit of America. Αυτή έχει ως βάση το λευκό χρώμα, το οποίο κοσμούν κόκκινες και μπλε κάθετες ρίγες, καθώς και άλλες κόκκινες πινελιές στο αμάξωμα.
H Ford Mustang GTD επιστρέφει στην Ευρώπη

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