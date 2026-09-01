Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Πετρίδης στο The Football Show: Περίπου έξι εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χέιζ Ντέιβις μετά τον τραυματισμό του
Πετρίδης στο The Football Show: Περίπου έξι εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χέιζ Ντέιβις μετά τον τραυματισμό του
Οσα είπε ο Γιώργος Πετρίδης για τον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού
Το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, στην εκπομπή «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr, επικεντρώθηκε στα προβλήματα που έχουν προκύψει ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν με τελευταίο να προστίθεται ο τραυματισμός του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο χέρι και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απουσία αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες, με την επιστροφή στη δράση να υπολογίζεται για τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της ομάδας.
Το σοκ στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο, καθώς το πρόβλημα προκύπτει σε μία κρίσιμη περίοδο, λίγο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
Παράλληλα, ο Κέντρικ Ναν υπολογίζεται να επιστρέψει στην Αθήνα στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο Αμερικανός άσος αναμένεται και εκείνος να χάσει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της EuroLeague, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους «πράσινους» στο ξεκίνημα της σεζόν.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο χέρι και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απουσία αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες, με την επιστροφή στη δράση να υπολογίζεται για τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της ομάδας.
Το σοκ στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο, καθώς το πρόβλημα προκύπτει σε μία κρίσιμη περίοδο, λίγο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
Παράλληλα, ο Κέντρικ Ναν υπολογίζεται να επιστρέψει στην Αθήνα στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο Αμερικανός άσος αναμένεται και εκείνος να χάσει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της EuroLeague, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους «πράσινους» στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα