«Είχα ακούσει ότι η Γάκα είχε κάνει μέθη και σε τουλάχιστον άλλους 3 ασθενείς», λέει εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου

Σε τουλάχιστον 3 ακόμη ασθενείς φέρεται να είχε κάνει μέθη η γιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη





«Ήμουν στην ομαδική, σε αυτή την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει, ποια μέρα και τι ώρα, απ' ότι θυμάμαι είχε κάνει κάποια inus εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές. Δεν χρησιμοποιούσε τη μέθη συχνά, πάντως αυτό είχε γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Εάν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο χωρίς να το δω 3-4 να ήταν μέσα στον χρόνο τον τελευταίο;», λέει χαρακτηριστικά.













Σύμφωνα με το STAR, το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος προμήθευσε τις ουσίες στη γιατρό, αναφορικά με την προποφόλη. Πάντως, η μέθη μπορεί να επιβαρύνει το κατηγορητήριο σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού, που αναμένεται να την φέρει απέναντι με τον σύζυγό της.



Απέναντι στη σύζυγό του ο Θεοδωρόπουλος Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως αλλάζουν τις ισορροπίες μεταξύ του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Θεοδωρόπουλου οι σχέσεις του με τη σύζυγό του φαίνεται να έχουν πλέον διαρραγεί.



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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της.



Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά του συζύγου της, ο ίδιος δεν γνώριζε και το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα, τον οδηγεί σε πλήρη αποστασιοποίηση.



Μάλιστα, όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία και την αντίθεσή του.



Μια νέα μαρτυρία, αυτή τη φορά από τη γραμματέα του ιατρείου της Καρνεάδου, αποκαλύπτει ότι η Ιωάννα Γάκα , η κατηγορούμενη γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τον τελευταίο χρόνο είχε χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον τρεις ασθενείς, μεταξύ αυτών και η κόρη της στην οποία έκανε πλασμαφαίρεση.«Ήμουν στην ομαδική, σε αυτή την ομαδική συνεννοούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει, ποια μέρα και τι ώρα, απ' ότι θυμάμαι είχε κάνει κάποια inus εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές. Δεν χρησιμοποιούσε τη μέθη συχνά, πάντως αυτό είχε γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Εάν θυμάμαι, από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο χωρίς να το δω 3-4 να ήταν μέσα στον χρόνο τον τελευταίο;», λέει χαρακτηριστικά.Από την πλευρά της η Ιωάννα Γάκα, ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι κι η ίδια έχει χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τόσο στην ίδια όσο και στην κόρη της.Αναφορικά με τη χορήγηση της μέθης, ειδικοί αναλύουν ότι είναι ένα ασφαλές φάρμακο με την προϋπόθεση ότι χορηγείται σε σωστές δόσεις, σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς και υπάρχουν μέσα υπόστήριξης της αναπνοής γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα όταν χορηγείται.Σύμφωνα με το STAR, το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος προμήθευσε τις ουσίες στη γιατρό, αναφορικά με την προποφόλη. Πάντως, η μέθη μπορεί να επιβαρύνει το κατηγορητήριο σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού, που αναμένεται να την φέρει απέναντι με τον σύζυγό της.Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως αλλάζουν τις ισορροπίες μεταξύ του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Θεοδωρόπουλου οι σχέσεις του με τη σύζυγό του φαίνεται να έχουν πλέον διαρραγεί.Κατά τις ίδιες πληροφορίες η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα των Αρχών, ο ίδιος κρατά σαφείς αποστάσεις από τη σύζυγό του και από όσα φέρεται να έχουν καταγραφεί σχετικά με τη χορήγηση μέθης.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της.Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά του συζύγου της, ο ίδιος δεν γνώριζε και το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα, τον οδηγεί σε πλήρη αποστασιοποίηση.Μάλιστα, όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία και την αντίθεσή του.

Την ίδια στιγμή, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι η διαδικασία της άρσης του απορρήτου δεν ανέδειξε οποιαδήποτε επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.



Παράλληλα, εξελίξεις υπάρχουν και σε επίπεδο μαρτύρων. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του γιατρού, έγινε δεκτό το αίτημα για την κλήση τριών προσώπων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει και τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση.



Μεταξύ αυτών είναι η κόρη του ζευγαριού, ένας ασθενής που, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορούμενου, βρισκόταν μαζί του πριν εκείνος μεταβεί στο εστιατόριο, καθώς και εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο, στην Πατριάρχου Ιωακείμ.



Η πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού αναμένει πλέον την αξιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων και των καταθέσεων των νέων μαρτύρων, ενώ το ζήτημα της μέθης αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.