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Σουντουλίδης στο The Football Show: Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ ο Νιλ Μοπέ, σε συζητήσεις με την Μαρσέιγ
Σουντουλίδης στο The Football Show: Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ ο Νιλ Μοπέ, σε συζητήσεις με την Μαρσέιγ
Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στην εκπομπή του protothema.gr για τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης
Το ρεπορτάζ του Σταύρου Σουντουλίδη για τον ΠΑΟΚ, στην εκπομπή «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr, επικεντρώθηκε στα μεταγραφικά μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Σε ό,τι αφορά τον Νιλ Μοπέ, το όνομα του οποίου συνδέεται τις τελευταίες ώρες με τον ΠΑΟΚ μέσω δημοσιευμάτων, ο Γάλλος επιθετικός εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Για να προχωρήσει, ωστόσο, η υπόθεση θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ, ενώ σημαντικό ζήτημα αποτελούν και οι απολαβές του ποδοσφαιριστή.
Ο Μοπέ αμείβεται με περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ στη Γαλλία και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «ασπρόμαυροι» για τη θέση του επιθετικού. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πάντως, το ενδιαφέρον για τον παίκτη ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται επίσημα.
Παράλληλα, ο Δικέφαλος του Βορρά αναζητά ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή, με την απόκτηση αμυντικού χαφ να βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Η συγκεκριμένη ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της απουσίας του Μεϊτέ, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι και λίγο πριν από τον Δεκέμβριο.
Σε ό,τι αφορά τον Νιλ Μοπέ, το όνομα του οποίου συνδέεται τις τελευταίες ώρες με τον ΠΑΟΚ μέσω δημοσιευμάτων, ο Γάλλος επιθετικός εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Για να προχωρήσει, ωστόσο, η υπόθεση θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ, ενώ σημαντικό ζήτημα αποτελούν και οι απολαβές του ποδοσφαιριστή.
Ο Μοπέ αμείβεται με περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ στη Γαλλία και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «ασπρόμαυροι» για τη θέση του επιθετικού. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πάντως, το ενδιαφέρον για τον παίκτη ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται επίσημα.
Παράλληλα, ο Δικέφαλος του Βορρά αναζητά ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή, με την απόκτηση αμυντικού χαφ να βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Η συγκεκριμένη ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της απουσίας του Μεϊτέ, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι και λίγο πριν από τον Δεκέμβριο.
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