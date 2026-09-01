Στη Βενεζουέλα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να συζητήσει την πετρελαϊκή συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Κρις Ράιτ Βενεζουέλα Ουάσιγκτον

Στη Βενεζουέλα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να συζητήσει την πετρελαϊκή συμφωνία

Διάφορες συμφωνίες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με εταιρείες, ιδίως τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας

Στη Βενεζουέλα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να συζητήσει την πετρελαϊκή συμφωνία
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O υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, θα μεταβεί σήμερα στη Βενεζουέλα για συναντήσεις, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μια επίσκεψη που λαμβάνει χώρα μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας με τις αρχές της Βενεζουέλας, η οποία αναμένεται να δώσει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, διάφορες συμφωνίες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με εταιρείες, ιδίως τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.

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