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Στη Βενεζουέλα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να συζητήσει την πετρελαϊκή συμφωνία
Στη Βενεζουέλα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ για να συζητήσει την πετρελαϊκή συμφωνία
Διάφορες συμφωνίες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με εταιρείες, ιδίως τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας
O υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, θα μεταβεί σήμερα στη Βενεζουέλα για συναντήσεις, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μια επίσκεψη που λαμβάνει χώρα μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας με τις αρχές της Βενεζουέλας, η οποία αναμένεται να δώσει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, διάφορες συμφωνίες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με εταιρείες, ιδίως τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, διάφορες συμφωνίες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με εταιρείες, ιδίως τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.
US Energy chief to sign deal with private entity in Venezuela on Wednesday, US official says— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) September 1, 2026
WASHINGTON, Sept 1 (Reuters) - U.S. Energy Secretary Chris Wright will travel to Venezuela to sign an agreement with a private entity on Wednesday, a U.S. official said on Tuesday
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