Η κυβέρνηση Τραμπ χλεύασε τον καναδικό στρατό: Σταματήστε τα memes, απάντησε ο Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων