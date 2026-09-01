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Η κυβέρνηση Τραμπ χλεύασε τον καναδικό στρατό: Σταματήστε τα memes, απάντησε ο Μαρκ Κάρνεϊ
Η κυβέρνηση Τραμπ χλεύασε τον καναδικό στρατό: Σταματήστε τα memes, απάντησε ο Μαρκ Κάρνεϊ
Ο Καναδός πρωθυπουργός διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ έκρινε σήμερα πως τα χλευαστικά σχόλια που έκαναν μέλη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον καναδικό στρατό είναι «ανάξια της θέσης που κατέχουν».
«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά; Θα πάρουν τα δύο υποβρύχιά τους από το εμπορικό κέντρο του Έντμοντον και θα μας τα εκτοξεύσουν;» διερωτήθηκε σε σκωπτικό ύφος χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κάνοντας αναφορά σε ένα αξιοθέατο που υπήρχε παλαιότερα σε αυτό το εμπορικό κέντρο της επαρχίας Αλμπέρτα.
«Δεν μπορείτε να εμπλακείτε σε μια πολιτική αντιποίνων με κάποιον που είναι δεκατρείς φορές μεγαλύτερος από εσάς», συνέχισε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, κατηγορώντας τον Μαρκ Κάρνεϊ ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ ένα μήνυμα με το οποίο έμοιαζε να χλευάζει την εξωτερική εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιωτικού, η οποία απένεμε ένα μετάλλιο σε μία κατασκήνωση νέων.
Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επικρίνει την παρουσία «χοντρών στρατιωτών» στις τάξεις του αμερικανικού στρατού, συνόδευσε το μήνυμά του με τη φράση «είναι πραγματικό» και μια καναδική σημαία.
«Όταν οι Αμερικανοί σταματήσουν να φτιάχνουν μιμίδια (memes), να πετούν αιχμές και να προσπαθούν να το παίξουν σκληροί και αρχίσουν να παίρνουν αυτές τις συζητήσεις στα σοβαρά, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», με στόχο να τερματιστούν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Δεν είναι εποικοδομητικό, όμως αυτή είναι η δημοκρατία τους», πρόσθεσε.
Ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων.
Ο πρώην τραπεζίτης βγήκε ενισχυμένος χθες από τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες επικράτησε το Κόμμα του των Φιλελευθέρων σε τρεις περιφέρειες που διακυβεύονταν.
«Το μήνυμα των Καναδών είναι, πιστεύω, σαφές. (…) Στηρίζουν το σχέδιο της κυβέρνησης», υπογράμμισε.
«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε πόλεμο με τον Καναδά; Θα πάρουν τα δύο υποβρύχιά τους από το εμπορικό κέντρο του Έντμοντον και θα μας τα εκτοξεύσουν;» διερωτήθηκε σε σκωπτικό ύφος χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κάνοντας αναφορά σε ένα αξιοθέατο που υπήρχε παλαιότερα σε αυτό το εμπορικό κέντρο της επαρχίας Αλμπέρτα.
«Δεν μπορείτε να εμπλακείτε σε μια πολιτική αντιποίνων με κάποιον που είναι δεκατρείς φορές μεγαλύτερος από εσάς», συνέχισε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, κατηγορώντας τον Μαρκ Κάρνεϊ ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ ένα μήνυμα με το οποίο έμοιαζε να χλευάζει την εξωτερική εμφάνιση μιας υπέρβαρης Καναδής στρατιωτικού, η οποία απένεμε ένα μετάλλιο σε μία κατασκήνωση νέων.
Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επικρίνει την παρουσία «χοντρών στρατιωτών» στις τάξεις του αμερικανικού στρατού, συνόδευσε το μήνυμά του με τη φράση «είναι πραγματικό» και μια καναδική σημαία.
«Είναι ανάξιο της θέσης που κατέχουν» απάντησε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τους χλευασμούς της κυβέρνησης Τραμπ προς τον καναδικό στρατό.
🇨🇦 (this is real) pic.twitter.com/Ucx2FNdi1q— Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 1, 2026
«Όταν οι Αμερικανοί σταματήσουν να φτιάχνουν μιμίδια (memes), να πετούν αιχμές και να προσπαθούν να το παίξουν σκληροί και αρχίσουν να παίρνουν αυτές τις συζητήσεις στα σοβαρά, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», με στόχο να τερματιστούν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Δεν είναι εποικοδομητικό, όμως αυτή είναι η δημοκρατία τους», πρόσθεσε.
Ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε πρόσφατα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο πως θέλει να του επιβάλει μια «άδικη» εμπορική συμφωνία και απάντησε στην επιβολή νέων αμερικανικών δασμών με μια σειρά αντίμετρων.
Ο πρώην τραπεζίτης βγήκε ενισχυμένος χθες από τις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες επικράτησε το Κόμμα του των Φιλελευθέρων σε τρεις περιφέρειες που διακυβεύονταν.
«Το μήνυμα των Καναδών είναι, πιστεύω, σαφές. (…) Στηρίζουν το σχέδιο της κυβέρνησης», υπογράμμισε.
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