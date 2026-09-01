Κάταγμα στο αριστερό χέρι υπέστη ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
SPORTS
Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις Παναθηναϊκός

Κάταγμα στο αριστερό χέρι υπέστη ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο χέρι! Ποιο το διάστημα της απουσίας του

Κάταγμα στο αριστερό χέρι υπέστη ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
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Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, προέκυψε νέο πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς τέθηκε νοκ άουτ για τον επόμενο ενάμιση μήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο χέρι και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Όπως ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

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