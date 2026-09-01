Συνελήφθη ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την Τρίτη πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας.«Συγχαίρω τη Σιν Μπετ», την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, «και τις IDF που, σε μια τολμηρή επιχείρηση, συνέλαβαν σήμερα τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς κοντά στο σπίτι του στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου.Το στέλεχος της Χαμάς ονομάζεται Μουέιν αλ-Αραμπίντ.Δελτίο Τύπου από το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι πρόκειται για «ηγετικό στέλεχος της Χαμάς» που ήταν «υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων» που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.Ο Αλ-Αραμπίντ είχε εμπλακεί πρόσφατα σε προσπάθειες για την αποκατάσταση της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, συνεχίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «σε παραπλάνηση σχετικά με την αποστρατικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και σε παροχή βοήθειας για την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των δυνάμεών μας και πολιτών».Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ «θα εξακολουθήσει να καταδιώκει όλους τους ηγέτες της Χαμάς και όσους συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023».