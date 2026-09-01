Νορβηγία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λόγω επιπλοκών από τη μεταμόσχευση πνευμόνων
Νορβηγία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ λόγω επιπλοκών από τη μεταμόσχευση πνευμόνων
Την μετέφερε με το αυτοκίνητό του ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄
Ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄ μετέφερε τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ στο νοσοκομείο, λίγες ώρες αφού ορκίστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς να έχει στο πλευρό του τη νέα βασίλισσα, η οποία δεν κατάφερε να παραστεί για λόγους υγείας.
Φωτογραφίες που τράβηξαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα, η οποία αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων, να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος ο Χάακον, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο. Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, ο βασιλιάς έφυγε στη συνέχεια μόνος από το νοσοκομείο.
Τη Δευτέρα η Μέτε-Μάριτ συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.
Φωτογραφίες που τράβηξαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 53χρονη βασίλισσα, η οποία αναρρώνει ακόμη από μεταμόσχευση πνευμόνων, να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος ο Χάακον, στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο. Σύμφωνα με το πρακτορείο NTB, ο βασιλιάς έφυγε στη συνέχεια μόνος από το νοσοκομείο.
Όταν ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Παλάτι παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα. Στο κείμενο αυτό ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ δεν επρόκειτο να παραστεί στην ορκωμοσία του συζύγου της λόγω «επιπλοκών» στην υγεία της. «Δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων. Η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», εξήγησε ο γιατρός Άρε Χολμ.
Kong Haakon ankom til hospitalet med Mette-Marit og tog derfra uden https://t.co/x4Jngo9NEV pic.twitter.com/kze8yZb0qp— B.T. (@btdk) September 1, 2026
Τη Δευτέρα η Μέτε-Μάριτ συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.
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