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Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Έρχεται ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, έρχονται κι άλλες κινήσεις
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Έρχεται ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, έρχονται κι άλλες κινήσεις
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr αναφερόμενος και στον Ροντινέι που οδεύει προς την Σάντος
Το ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr επικεντρώθηκε στις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με αιχμή την επικείμενη άφιξη του Γκουστάβο Πουέρτα στην Ελλάδα.
Όπως ανέφερε, ο Πουέρτα έρχεται για να φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», αποτελώντας μια σημαντική προσθήκη σε θέση στην οποία η ομάδα είχε ανάγκη από ενίσχυση. «Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται η μετακίνησή του, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας».
Ο Πουέρτα κατάφερε μέσα σε μόλις μία σεζόν να εκτινάξει την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ενώ έδωσε τα διαπιστευτήριά του και στο Μουντιάλ των περασμένων μηνών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις μετοχές του.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν πρόκειται να αποτελέσει την τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού. Αναμένεται να υπάρξει συνέχεια τόσο στο κομμάτι των προσθηκών όσο και σε εκείνο των αποχωρήσεων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τη διαμόρφωση του ρόστερ τους.
Σε ό,τι αφορά τις πιθανές αποχωρήσεις, ο Ροντινέι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν, με τη Σάντος να εμφανίζεται ως πιθανός επόμενος προορισμός του. Ο Βραζιλιάνος έχει προσφέρει σημαντικά στον Ολυμπιακό και, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «έβγαλε τα λεφτά του» με την παρουσία του στην ομάδα.
Στη συνέχεια του ρεπορτάζ αναλύθηκαν και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η ομάδα ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.
Όπως ανέφερε, ο Πουέρτα έρχεται για να φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», αποτελώντας μια σημαντική προσθήκη σε θέση στην οποία η ομάδα είχε ανάγκη από ενίσχυση. «Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται η μετακίνησή του, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας».
Ο Πουέρτα κατάφερε μέσα σε μόλις μία σεζόν να εκτινάξει την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ενώ έδωσε τα διαπιστευτήριά του και στο Μουντιάλ των περασμένων μηνών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις μετοχές του.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν πρόκειται να αποτελέσει την τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού. Αναμένεται να υπάρξει συνέχεια τόσο στο κομμάτι των προσθηκών όσο και σε εκείνο των αποχωρήσεων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τη διαμόρφωση του ρόστερ τους.
Σε ό,τι αφορά τις πιθανές αποχωρήσεις, ο Ροντινέι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν, με τη Σάντος να εμφανίζεται ως πιθανός επόμενος προορισμός του. Ο Βραζιλιάνος έχει προσφέρει σημαντικά στον Ολυμπιακό και, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «έβγαλε τα λεφτά του» με την παρουσία του στην ομάδα.
Στη συνέχεια του ρεπορτάζ αναλύθηκαν και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η ομάδα ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.
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