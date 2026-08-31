Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά: Ήταν ένα σπέσιαλ παιχνίδι
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Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Super League Super League 1

Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά: Ήταν ένα σπέσιαλ παιχνίδι

Ο Δανός τεχνικός των πρασίνων εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρεμιέρα της ομάδας του στη Stoiximan Super League

Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά: Ήταν ένα σπέσιαλ παιχνίδι
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Ο Παναθηναϊκός άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη φετινή Stoiximan Super League, μια και πέρασε με τη νίκη από τη Λιβαδειά (2-0 τον Λεβαδειακό). 

Ο τεχνικός των «πρασίνων» Τζέικομπ Νίστρουπ  ήταν ικανοποιημένος, ειδικά όπως τόνισε από την εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. 

«Το πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν είναι εύκολο, ήταν ένα πολύ σπέσιαλ παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο β’ ημίχρονο δεν βγήκαμε στο γήπεδο με την ίδια ποιότητα και ένταση, όμως είχαμε τον έλεγχο και αντισταθήκαμε. Συνολικά θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος και συνεχίζουμε.

Είμαι ικανοποιημένος που δεν δεχθήκαμε γκολ, αν και δώσαμε ευκαιρίες και τη δυνατότητα στον αντίπαλο να σκοράρει» είπε ο Δανός προπονητής στην κάμερα της NOVA.

Για να προσθέσει: «Υπάρχει ακόμη χώρος για να κάνουμε αρκετές βελτιώσεις και από την άμυνα και την επίθεση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Συνεχίζουμε».
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