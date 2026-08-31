Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά: Οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή των 143 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε βίντεο
SPORTS
Λίβερπουλ Παρί Σεν Ζερμέν Μπράντλεϊ Μπαρκολά

Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά: Οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή των 143 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε βίντεο

Από τα 143 εκατομμύρια ευρώ, τα 123 είναι fix ποσό και τα υπόλοιπα 20 είναι σε μπόνους

Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά: Οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή των 143 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε βίντεο
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια από τις πιο ακριβές μετακινήσεις του φετινού καλοκαιριού λίγο πριν πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου στο Νησί (στην Αγγλία οι ομάδες μπορούν να κλείσουν τις συμφωνίες έως και τη 1 το βράδυ της Τετάρτης 2/9). 

Οι «κόκκινοι» συμφώνησαν με την Παρί Σεν Ζερμέν και έκαναν δικό τους τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η μεταγραφή του 24χρονου Γάλλου εξτρέμ θα φτάσει τα 143 εκατομμύρια ευρώ. 

Από αυτά, τα 123 είναι fix ποσό και τα υπόλοιπα 20 είναι σε μπόνους. 

Ο Μπαρκολά πήρε το Νο29 και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιραόλα και να κάνει το ντεμπούτο του. 


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