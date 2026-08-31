Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά: Οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή των 143 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε βίντεο
Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά: Οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή των 143 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε βίντεο
Από τα 143 εκατομμύρια ευρώ, τα 123 είναι fix ποσό και τα υπόλοιπα 20 είναι σε μπόνους
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια από τις πιο ακριβές μετακινήσεις του φετινού καλοκαιριού λίγο πριν πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου στο Νησί (στην Αγγλία οι ομάδες μπορούν να κλείσουν τις συμφωνίες έως και τη 1 το βράδυ της Τετάρτης 2/9).
Οι «κόκκινοι» συμφώνησαν με την Παρί Σεν Ζερμέν και έκαναν δικό τους τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η μεταγραφή του 24χρονου Γάλλου εξτρέμ θα φτάσει τα 143 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μπαρκολά πήρε το Νο29 και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιραόλα και να κάνει το ντεμπούτο του.
Οι «κόκκινοι» συμφώνησαν με την Παρί Σεν Ζερμέν και έκαναν δικό τους τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η μεταγραφή του 24χρονου Γάλλου εξτρέμ θα φτάσει τα 143 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, τα 123 είναι fix ποσό και τα υπόλοιπα 20 είναι σε μπόνους.
Liverpool have announced the signing of Bradley Barcola from PSG in a £123m deal - £106m guaranteed with a further £17m in add-ons.— James Pearce (@JamesPearceLFC) August 31, 2026
The France international has penned a five-year contract and will wear the No 29 shirt.https://t.co/lwKIjwqoDu
Ο Μπαρκολά πήρε το Νο29 και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιραόλα και να κάνει το ντεμπούτο του.
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9
Bradley Barcola is a Red.— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
Allez Les Rouges. pic.twitter.com/Z8eQY71dgQ
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