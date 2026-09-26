Τα Ηλύσια Πεδία έγιναν υπαίθριο εξομολογητήριο κατά τη λειτουργία του Πάπα Λέοντα: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα αυτή τη στιγμή»
Τα Ηλύσια Πεδία έγιναν υπαίθριο εξομολογητήριο κατά τη λειτουργία του Πάπα Λέοντα: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα αυτή τη στιγμή»
Στο κέντρο του Παρισιού, λίγα μέτρα από τα καταστήματα και τις καφετέριες της διάσημης λεωφόρου, πιστοί γονάτισαν για να εξομολογηθούν, πριν συμμετάσχουν στη μεγαλειώδη λειτουργία του Πάπα
Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της υπαίθριας Θείας Λειτουργίας που τέλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, καθώς πολλοί πιστοί είχαν την ευκαιρία να εξομολογηθούν σε ιερείς κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων.
«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν ποτέ η στιγμή να εξομολογηθώ στα Ηλύσια Πεδία. Ταυτόχρονα, θεωρώ πολύ όμορφο το γεγονός ότι μπορώ να εξομολογηθώ ανάμεσα σε τόσο κόσμο, κατά τη διάρκεια μιας Θείας Λειτουργίας του Πάπα», δήλωσε η Αν-Κλερ στην εφημερίδα Le Parisien.
Η ίδια πρόσθεσε ότι «σε αυτούς τους καιρούς πιστεύω πως όλοι είχαμε μεγάλη ανάγκη από την επίσκεψη του Πάπα», χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της εξομολόγησης «εντελώς απρόσμενη» και κάτι που θα τη σημαδέψει.
Αρκετοί ιερείς άκουσαν εξομολογήσεις πιστών απευθείας στον δρόμο. Ο πατέρας Τιερί εξήγησε ότι η ιδέα προέκυψε λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής πριν από τη λειτουργία.
Δείτε βίντεο:
Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος ιερέας, βρισκόταν επί ώρες στη διαδικασία της εξομολόγησης. «Εξομολογώ εδώ και δυόμισι, τρεις ώρες», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το Βατικανό, περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγάλη υπαίθρια Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην Πλας ντε λα Κονκόρντ.
Η τελετή αποτέλεσε την κορύφωση της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, την πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Παρίσι μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ το 2008. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Παρίσι, ο ποντίφικας αναχώρησε για τη Λούρδη, επόμενο σταθμό της επίσκεψής του στη Γαλλία.
«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν ποτέ η στιγμή να εξομολογηθώ στα Ηλύσια Πεδία. Ταυτόχρονα, θεωρώ πολύ όμορφο το γεγονός ότι μπορώ να εξομολογηθώ ανάμεσα σε τόσο κόσμο, κατά τη διάρκεια μιας Θείας Λειτουργίας του Πάπα», δήλωσε η Αν-Κλερ στην εφημερίδα Le Parisien.
Η ίδια πρόσθεσε ότι «σε αυτούς τους καιρούς πιστεύω πως όλοι είχαμε μεγάλη ανάγκη από την επίσκεψη του Πάπα», χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της εξομολόγησης «εντελώς απρόσμενη» και κάτι που θα τη σημαδέψει.
Αρκετοί ιερείς άκουσαν εξομολογήσεις πιστών απευθείας στον δρόμο. Ο πατέρας Τιερί εξήγησε ότι η ιδέα προέκυψε λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής πριν από τη λειτουργία.
Δείτε βίντεο:
«Στην Εκκλησία υπάρχει η παράδοση να προετοιμάζεται κάποιος για να λάβει τη Θεία Ευχαριστία ζητώντας συγχώρεση για τα λάθη του», ανέφερε, εξηγώντας πως αποφάσισαν να δώσουν τη δυνατότητα στους πιστούς να εξομολογηθούν όσο περίμεναν.
Des confessions sur les Champs-Élysées lors de la messe du pape à Paris. pic.twitter.com/jOZ57lgIoq— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 26, 2026
Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος ιερέας, βρισκόταν επί ώρες στη διαδικασία της εξομολόγησης. «Εξομολογώ εδώ και δυόμισι, τρεις ώρες», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το Βατικανό, περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγάλη υπαίθρια Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην Πλας ντε λα Κονκόρντ.
Η τελετή αποτέλεσε την κορύφωση της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, την πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Παρίσι μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ το 2008. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Παρίσι, ο ποντίφικας αναχώρησε για τη Λούρδη, επόμενο σταθμό της επίσκεψής του στη Γαλλία.
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