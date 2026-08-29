Αγνοεί τη νίκη για έξι αγωνιστικές, το χειρότερο σερί της Λίβερπουλ στην Premier League από το 2012-13
Αγνοεί τη νίκη για έξι αγωνιστικές, το χειρότερο σερί της Λίβερπουλ στην Premier League από το 2012-13
Οι «κόκκινοι» συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο που είχαν κλείσει και τη σεζόν 2025-26 και δεν είχαν κερδίσει τα τέσσερα τελευταία ματς
Η εποχή Ιραόλα στη Λίβερπουλ δεν έχει ξεκινήσει με τον τρόπο που θα ήθελαν οι οπαδοί της αλλά και φυσικά όλοι μέσα στην ομάδα.
Οι «κόκκινοι» στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League φέτος έχουν απολογισμό δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 2-2. Εκτός έδρας με τη Νιουκάστλ και στο Άνφιλντ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Δύο ματς χωρίς νίκη, που έρχονται να προστεθούν στα τέσσερα που είχε κλείσει τη σεζόν 2025-26. Η Λίβερπουλ δεν κέρδισε Μπρέντφορντ (1-1) και Τσέλσι (1-1) ενώ είχε ηττηθεί από Άστον Βίλα (4-2) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2) στην τελική ευθεία της περσινής χρονιάς.
Κάτι που σημαίνει πως στο σύνολο, η Λίβερπουλ δεν έχει κερδίσει στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό είναι το χειρότερο σερί από τη σεζόν 2012-13.
Τότε η Λίβερπουλ είχε εκκινήσει με πέντε ματς χωρίς νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Μάλιστα δύο από αυτές τις ήττες ήταν στο Άνφιλντ από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ.
Οι «κόκκινοι» στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League φέτος έχουν απολογισμό δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 2-2. Εκτός έδρας με τη Νιουκάστλ και στο Άνφιλντ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Δύο ματς χωρίς νίκη, που έρχονται να προστεθούν στα τέσσερα που είχε κλείσει τη σεζόν 2025-26. Η Λίβερπουλ δεν κέρδισε Μπρέντφορντ (1-1) και Τσέλσι (1-1) ενώ είχε ηττηθεί από Άστον Βίλα (4-2) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2) στην τελική ευθεία της περσινής χρονιάς.
Κάτι που σημαίνει πως στο σύνολο, η Λίβερπουλ δεν έχει κερδίσει στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό είναι το χειρότερο σερί από τη σεζόν 2012-13.
Τότε η Λίβερπουλ είχε εκκινήσει με πέντε ματς χωρίς νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Μάλιστα δύο από αυτές τις ήττες ήταν στο Άνφιλντ από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ.
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