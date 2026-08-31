Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός, το ματς του Τζόλη με την Άρσεναλ και το Ελλάδα-Ισπανία στο μπάσκετ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός, το ματς του Τζόλη με την Άρσεναλ και το Ελλάδα-Ισπανία στο μπάσκετ
Παρότι σήμερα είναι Δευτέρα, είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Δευτέρα σήμερα (31/8) και το πρόγραμμα όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις είναι κάτι παραπάνω από...πλούσιο, περιλαμβάνοντας τόσο ποδόσφαιρο όσο και μπάσκετ.
Στις 19:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κρατήσει ζωντανή την πρόκριση στα τελικά του θεσμού.
Μισή ώρα μετά (19:30, Cosmote Sport 2) η Ρόμα του Κουλιεράκη φιλοξενείται από τη Λέτσε, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό (Novasports 2), στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της Superleague.
Στις 20:45 (Cosmote Sport 1) η Μπενφίκα του Παυλίδη περιμένει την Εστορίλ, ενώ στις 22:00 (Novasports Prime) η Άρσεναλ του Τζόλη έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Άστον Βίλα. Τέλος, στις 22:30 (Cosmote Sport 6) η Μπαρτσελόνα θα ψάξει το 3/3, υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ισπανία (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027)
19:30: Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (Super League)
19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Λέτσε – Ρόμα (Serie A)
20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου (Cyprus League)
20:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Οσασούνα – Χετάφε (LaLiga)
21:45: COSMOTE SPORT 3 HD | Αταλάντα – Μπολόνια (Serie A)
22:00: Novasports Prime | Άστον Βίλα – Άρσεναλ (Premier League)
Στις 19:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα κρατήσει ζωντανή την πρόκριση στα τελικά του θεσμού.
Μισή ώρα μετά (19:30, Cosmote Sport 2) η Ρόμα του Κουλιεράκη φιλοξενείται από τη Λέτσε, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό (Novasports 2), στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της Superleague.
Στις 20:45 (Cosmote Sport 1) η Μπενφίκα του Παυλίδη περιμένει την Εστορίλ, ενώ στις 22:00 (Novasports Prime) η Άρσεναλ του Τζόλη έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Άστον Βίλα. Τέλος, στις 22:30 (Cosmote Sport 6) η Μπαρτσελόνα θα ψάξει το 3/3, υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ισπανία (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027)
19:30: Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (Super League)
19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Λέτσε – Ρόμα (Serie A)
20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου (Cyprus League)
20:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Οσασούνα – Χετάφε (LaLiga)
21:45: COSMOTE SPORT 3 HD | Αταλάντα – Μπολόνια (Serie A)
22:00: Novasports Prime | Άστον Βίλα – Άρσεναλ (Premier League)
22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Κολομβία – Ελλάδα (Socca World Cup)
22:15: COSMOTE SPORT 1 HD | Μπενφίκα – Εστορίλ (Liga Portugal)
22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)
22:30; COSMOTE SPORT 6 HD | Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
22:15: COSMOTE SPORT 1 HD | Μπενφίκα – Εστορίλ (Liga Portugal)
22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)
22:30; COSMOTE SPORT 6 HD | Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga)
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