Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τα δύο σκέλη της πειθαρχικής διαδικασίας που ανοίγει η Euroleague σε βάρος της Ντουμπάι BC για τον Γουόκαπ
Τα δύο σκέλη της πειθαρχικής διαδικασίας που ανοίγει η Euroleague σε βάρος της Ντουμπάι BC για τον Γουόκαπ
Στα άκρα οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τεξανό γκαρντ, ο οποίος καταγγέλλει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» και ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά
Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και της Ντουμπάι BC συνεχίζονται, αφού η Euroleague ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και οι λόγοι είναι δύο:
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίκτη, χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίκτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του. Στην περίπτωση του Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο, το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει buy out και λήγει το καλοκαίρι του 2027.
Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του GM της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 33χρονου γκαρντ και πέταξε το... μπαλάκι στον Ολυμπιακό. Αυτά τα δύο σκέλη οδήγησαν την Euroleague να θεωρήσει τον τρόπο που λειτούργησε η Ντουμπάι παράτυπο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διοργανώτρια αρχή ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για να διερευνήσει την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι, Σείχης Αμπντουλά, που εκπροσωπεί μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι θορυβημένος.
Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η Ντουμπάι επιθυμεί να πάρει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Εuroleague και να γίνει μέτοχος της ECA με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατάραξη των ισορροπιών που μπορεί να προκληθεί με τους υπόλοιπους εταίρους.
Υπενθυμίζεται πως στα άκρα βρίσκονται οι σχέσεις των ερυθρόλευκων με τον Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να καταγγέλλει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» και να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά.
Πηγή: gazzeta.gr
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίκτη, χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίκτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του. Στην περίπτωση του Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο, το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει buy out και λήγει το καλοκαίρι του 2027.
Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του GM της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 33χρονου γκαρντ και πέταξε το... μπαλάκι στον Ολυμπιακό. Αυτά τα δύο σκέλη οδήγησαν την Euroleague να θεωρήσει τον τρόπο που λειτούργησε η Ντουμπάι παράτυπο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διοργανώτρια αρχή ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για να διερευνήσει την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι, Σείχης Αμπντουλά, που εκπροσωπεί μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι θορυβημένος.
Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η Ντουμπάι επιθυμεί να πάρει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Εuroleague και να γίνει μέτοχος της ECA με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατάραξη των ισορροπιών που μπορεί να προκληθεί με τους υπόλοιπους εταίρους.
Υπενθυμίζεται πως στα άκρα βρίσκονται οι σχέσεις των ερυθρόλευκων με τον Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να καταγγέλλει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» και να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά.
Πηγή: gazzeta.gr
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