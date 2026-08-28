Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στη Ρεάλ Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρσία
Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στη Ρεάλ Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρσία
Οι ερυθρόλευκοι φαίνεται να προσφέρουν το ποσό των 9 εκατομμυρίων για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη
Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Πάμπλο Γκαρσία από τη Ρεάλ Μπέτις.
Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο X, ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Μάλιστα αναφέρει πως πρόκειται για αποκλειστική του πληροφορία. Σύμφωνα με όσα τονίζει, ο Ολυμπιακός προσφέρει 9 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα από την Ανδαλουσία για το 70% των δικαιωμάτων του Ισπανού παίκτη.
Ο 20χρονος Πάμπλο Γκαρσία αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ αλλά μπορεί να καλύψει και τις άλλες δύο θέσεις πίσω από τον φορ. Έχει ήδη φέτος στη La Liga, δύο συμμετοχές με ένα γκολ.
Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο X, ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Μάλιστα αναφέρει πως πρόκειται για αποκλειστική του πληροφορία. Σύμφωνα με όσα τονίζει, ο Ολυμπιακός προσφέρει 9 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα από την Ανδαλουσία για το 70% των δικαιωμάτων του Ισπανού παίκτη.
Ο 20χρονος Πάμπλο Γκαρσία αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ αλλά μπορεί να καλύψει και τις άλλες δύο θέσεις πίσω από τον φορ. Έχει ήδη φέτος στη La Liga, δύο συμμετοχές με ένα γκολ.
Exclusiva: el Olympiacos ofrece 9 millones de euros al Betis por el 70% de Pablo García.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2026
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