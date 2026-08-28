Ολυμπιακός: Δυνατά για Ντοντό οι ερυθρόλευκοι
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Ολυμπιακός Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν Ντοντό

Ολυμπιακός: Δυνατά για Ντοντό οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός θέλει να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ και έχει καταθέσει προσφορά στη Φιορεντίνα

Ολυμπιακός: Δυνατά για Ντοντό οι ερυθρόλευκοι
Ενώ ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Μάρκους Πέντερσεν για να προχωρήσει με τη μεταγραφή του αποφάσισε να κάνει στροφή στον Ντοντό. 

Ο διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ που ανήκει στην Τορίνο φαίνεται να είναι πλέον Νο2 στη σχετική λίστα του Ολυμπιακού αφού προτεραιότητα είναι ο Ντοντό. 

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ της Φιορεντίνα απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες και σύμφωνα με όσα μεταφέρονται έχει γίνει ήδη προσέγγιση με την ιταλική ομάδα για την αγορά του. 

Η πρόταση φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ! Πρόσφατα για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τις επόμενες ώρες θα «τρέξει» η υπόθεση και εάν προχωρήσει θα χαλάσει του Πέντερσεν.

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