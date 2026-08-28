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Ολυμπιακός: Δυνατά για Ντοντό οι ερυθρόλευκοι
Ολυμπιακός: Δυνατά για Ντοντό οι ερυθρόλευκοι
Ο Ολυμπιακός θέλει να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ και έχει καταθέσει προσφορά στη Φιορεντίνα
Ενώ ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Μάρκους Πέντερσεν για να προχωρήσει με τη μεταγραφή του αποφάσισε να κάνει στροφή στον Ντοντό.
Ο διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ που ανήκει στην Τορίνο φαίνεται να είναι πλέον Νο2 στη σχετική λίστα του Ολυμπιακού αφού προτεραιότητα είναι ο Ντοντό.
Ο 27χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ της Φιορεντίνα απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες και σύμφωνα με όσα μεταφέρονται έχει γίνει ήδη προσέγγιση με την ιταλική ομάδα για την αγορά του.
Η πρόταση φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ! Πρόσφατα για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τις επόμενες ώρες θα «τρέξει» η υπόθεση και εάν προχωρήσει θα χαλάσει του Πέντερσεν.
Ο διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ που ανήκει στην Τορίνο φαίνεται να είναι πλέον Νο2 στη σχετική λίστα του Ολυμπιακού αφού προτεραιότητα είναι ο Ντοντό.
Ο 27χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ της Φιορεντίνα απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες και σύμφωνα με όσα μεταφέρονται έχει γίνει ήδη προσέγγιση με την ιταλική ομάδα για την αγορά του.
Η πρόταση φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ! Πρόσφατα για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η Νότιγχαμ Φόρεστ. Τις επόμενες ώρες θα «τρέξει» η υπόθεση και εάν προχωρήσει θα χαλάσει του Πέντερσεν.
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