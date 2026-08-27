Κόντης για την πρόκριση του ΟΦΗ: Κάναμε μια εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις
Κόντης για την πρόκριση του ΟΦΗ: Κάναμε μια εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις
Ο τεχνικός των Κρητικών ήταν χαρούμενος όπως είναι φυσικό και από τη δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ο Χρήστος Κόντης δε θα μπορούσε παρά να είναι χαρούμενος από την παρουσία του ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League.
Οι Κρητικοί καθάρισαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δύο νίκες και 5-0 συνολικό σκορ, εξασφαλίζοντας με πανηγυρικό τρόπο την είσοδο στη League Stage.
«Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε 0-2 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι.
Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη» είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου.
Για να προσθέσει: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ.
Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών.
Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα».
Οι Κρητικοί καθάρισαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δύο νίκες και 5-0 συνολικό σκορ, εξασφαλίζοντας με πανηγυρικό τρόπο την είσοδο στη League Stage.
«Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε 0-2 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι.
Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη» είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου.
Για να προσθέσει: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ.
Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών.
Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα».
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