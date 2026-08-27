Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο ο ΟΦΗ στην κλήρωση της League Stage του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων
Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο ο ΟΦΗ στην κλήρωση της League Stage του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων
Οι ερυθρόλευκοι και οι Κρητικοί μαθαίνουν την Παρασκευή (28/8) στις 14:00 τους αντιπάλους τους
Διπλή Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει στη League Stage του Europa League με την παρουσία τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΟΦΗ.
Οι «ερυθρόλευκοι» αλλά και οι Κρητικοί θα μάθουν την Παρασκευή (28/8) στις 14:00 τους αντιπάλους τους για τις 8 αγωνιστικές. Θα έχουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσουν ένα εντός έδρας ματς και ένα εκτός.
Ο Ολυμπιακός έχει τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ και ο ΟΦΗ στο τέταρτο.
Οι 36 ομάδες του Europa League
Γκρουπ 1
Λεβερκούζεν
Μπενφίκα
Γιουβέντους
Μίλαν
Λιόν
Άλκμααρ
Ολυμπιακός
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαρσέιγ
Γκρουπ 2
Οι «ερυθρόλευκοι» αλλά και οι Κρητικοί θα μάθουν την Παρασκευή (28/8) στις 14:00 τους αντιπάλους τους για τις 8 αγωνιστικές. Θα έχουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσουν ένα εντός έδρας ματς και ένα εκτός.
Ο Ολυμπιακός έχει τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ και ο ΟΦΗ στο τέταρτο.
Οι 36 ομάδες του Europa League
Γκρουπ 1
Λεβερκούζεν
Μπενφίκα
Γιουβέντους
Μίλαν
Λιόν
Άλκμααρ
Ολυμπιακός
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαρσέιγ
Γκρουπ 2
Φερεντσβάρος
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Βικτόρια Πλζεν
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Σπάρτα Πράγας
Ρεν
Άντερλεχτ
Γκρουπ 3
Στουρμ Γκρατς
Λεχ Πόζναν
Κρίσταλ Πάλας
Μπόρνμουθ
Σάντερλαντ
Τσέλιε
Γιαγκελόνια
Θέλτα
Ομόνοια
Γκρουπ 4
Χοφενχάιμ
Μπεσίκτας
Τορεένσε
Χάποελ Μπερ Σεβά
Ναϊμέγκεν
Αραράτ
ΟΦΗ
Λίλεστρομ
Λέφσκι Σόφιας
Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Βικτόρια Πλζεν
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Σπάρτα Πράγας
Ρεν
Άντερλεχτ
Γκρουπ 3
Στουρμ Γκρατς
Λεχ Πόζναν
Κρίσταλ Πάλας
Μπόρνμουθ
Σάντερλαντ
Τσέλιε
Γιαγκελόνια
Θέλτα
Ομόνοια
Γκρουπ 4
Χοφενχάιμ
Μπεσίκτας
Τορεένσε
Χάποελ Μπερ Σεβά
Ναϊμέγκεν
Αραράτ
ΟΦΗ
Λίλεστρομ
Λέφσκι Σόφιας
Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
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