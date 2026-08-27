ΑΕΚ στο Champions League, Ολυμπιακός και ΟΦΗ στο Europa, ο Παναθηναϊκός στο Conference: Ο χάρτης των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
ΑΕΚ στο Champions League, Ολυμπιακός και ΟΦΗ στο Europa, ο Παναθηναϊκός στο Conference: Ο χάρτης των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Η Ελλάδα δεν κατάφερε να κάνει το 5/5, καθώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη Μπραν και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Τέσσερις ελληνικές ομάδες θα απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μεσοβδόμαδα τη σεζόν 2026-27 αφού η χώρα μας δεν κατάφερε να κάνει πολυπόθητο 5/5, αφού ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μπραν.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.
Η ΑΕΚ θα είναι στη League Phase του Champions League μετά το ζευγάρι με την Λέφσκι Σόφιας, το οποίο τελείωσε με την 4άρα της Ένωσης.
Η ομάδα του Νίκολιτς, έμαθε αντιπάλους την Τετάρτη και αυτοί είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρόμα, η Ντόρτμουντ, η Γαλατά, η Σαχτάρ, η Κόμο και η ΛΑΣΚ.
Ο ΟΦΗ θα είναι στη League Phase του Europa League αποκλείοντας εμφατικά με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο Παναθηναϊκός θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Conference League, μετά από τρεις προκρίσεις στα προκριματικά χύνοντας πολύ... αίμα και ιδρώτα.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.
Η ΑΕΚ θα είναι στη League Phase του Champions League μετά το ζευγάρι με την Λέφσκι Σόφιας, το οποίο τελείωσε με την 4άρα της Ένωσης.
Η ομάδα του Νίκολιτς, έμαθε αντιπάλους την Τετάρτη και αυτοί είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρόμα, η Ντόρτμουντ, η Γαλατά, η Σαχτάρ, η Κόμο και η ΛΑΣΚ.
Ο ΟΦΗ θα είναι στη League Phase του Europa League αποκλείοντας εμφατικά με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο Παναθηναϊκός θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Conference League, μετά από τρεις προκρίσεις στα προκριματικά χύνοντας πολύ... αίμα και ιδρώτα.
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