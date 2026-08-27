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Πλιάκος στο The Football Show: Ο ρόλος του Γκραντ στον Άρη και η περίπτωση του Ζαουαΐ
Πλιάκος στο The Football Show: Ο ρόλος του Γκραντ στον Άρη και η περίπτωση του Ζαουαΐ
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Άρη συγκεντρώνει η παρουσία του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη
Τις τελευταίες εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Άρη, από την παρουσία του Αβραάμ Γκραντ στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τους «κίτρινους», μετέφερε ο Φώτης Πλιάκος στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan.
Αρχικά, με αφορμή το παιχνίδι του ΟΦΗ, ο Φώτης Πλιάκος σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Θα ήθελα να περάσει ο ΟΦΗ στην παράταση, για να έρθει στο Βικελίδης λίγο πιο κουρασμένος».
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Άρη συγκεντρώνει η παρουσία του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και είχε ήδη τις πρώτες επαφές του με τους ανθρώπους της ομάδας. «Ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε για τον Άρη από χθες. Σήμερα πήγε στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ρύσιο και γνωρίστηκε με προπονητές και παίκτες. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής του ρόλος, όμως δεδομένα δεν θα έχει να κάνει με τις μεταγραφές», ανέφερε ο Φώτης Πλιάκος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα δείχνουν ότι ο Γκραντ ενδέχεται να αναλάβει έναν ρόλο που θα ξεφεύγει από τα στενά αγωνιστικά όρια και θα έχει περισσότερο επιχειρηματικό χαρακτήρα.
«Είχε στήσει εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καθοδηγούσε Ισραηλινούς επιχειρηματίες για το πώς να επενδύουν τα χρήματά τους εκεί. Μου δίνει την εντύπωση ότι θα έχει έναν πιο επιχειρηματικό ρόλο στην ΠΑΕ», σχολίασε.
Ο Φώτης Πλιάκος αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές εξελίξεις, εστιάζοντας στα ονόματα που έχουν συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τον Άρη και ιδιαίτερα στην περίπτωση του 21χρονου χαφ Αλεξάντερ Ζαουαΐ.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή στον οποίο οι «κίτρινοι» βλέπουν σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. «Ο Άρης τον βλέπει ως ένα πρότζεκτ με μεγάλη προοπτική. Τα σχόλια που γράφονται στη Γαλλία για εκείνον είναι πολύ κολακευτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αρχικά, με αφορμή το παιχνίδι του ΟΦΗ, ο Φώτης Πλιάκος σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Θα ήθελα να περάσει ο ΟΦΗ στην παράταση, για να έρθει στο Βικελίδης λίγο πιο κουρασμένος».
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Άρη συγκεντρώνει η παρουσία του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και είχε ήδη τις πρώτες επαφές του με τους ανθρώπους της ομάδας. «Ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε για τον Άρη από χθες. Σήμερα πήγε στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ρύσιο και γνωρίστηκε με προπονητές και παίκτες. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής του ρόλος, όμως δεδομένα δεν θα έχει να κάνει με τις μεταγραφές», ανέφερε ο Φώτης Πλιάκος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα δείχνουν ότι ο Γκραντ ενδέχεται να αναλάβει έναν ρόλο που θα ξεφεύγει από τα στενά αγωνιστικά όρια και θα έχει περισσότερο επιχειρηματικό χαρακτήρα.
«Είχε στήσει εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καθοδηγούσε Ισραηλινούς επιχειρηματίες για το πώς να επενδύουν τα χρήματά τους εκεί. Μου δίνει την εντύπωση ότι θα έχει έναν πιο επιχειρηματικό ρόλο στην ΠΑΕ», σχολίασε.
Ο Φώτης Πλιάκος αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές εξελίξεις, εστιάζοντας στα ονόματα που έχουν συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με τον Άρη και ιδιαίτερα στην περίπτωση του 21χρονου χαφ Αλεξάντερ Ζαουαΐ.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή στον οποίο οι «κίτρινοι» βλέπουν σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. «Ο Άρης τον βλέπει ως ένα πρότζεκτ με μεγάλη προοπτική. Τα σχόλια που γράφονται στη Γαλλία για εκείνον είναι πολύ κολακευτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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