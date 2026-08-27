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Ο Άβραμ Γκραντ έπιασε δουλειά στον Άρη: Το μήνυμα στους παίκτες για τη συνέχεια
Ο Άβραμ Γκραντ έπιασε δουλειά στον Άρη: Το μήνυμα στους παίκτες για τη συνέχεια
Ο Γκραντ είδε την προπόνηση και την Κυριακή θα παρακολουθήσει τον αγώνα με τον ΟΦΗ
Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρυσίου και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, Άβραμ Γκραντ, ο οποίος είχε την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Ρούμπεν Ρέγες και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Γκραντ είδε την προπόνηση και την Κυριακή θα παρακολουθήσει τον αγώνα με τον ΟΦΗ.
Τι είπε στους ποδοσφαιριστές:
«Χαίρομαι που σας γνωρίζω και που βρίσκομαι στον Άρη. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα γίνει με καθημερινά μικρά και σταθερά βήματα.
Προέχει όμως εσείς να κερδίζετε και μόνο εκεί πρέπει να έχετε την προσοχή σας.
Συγχαρητήρια για τη νίκη στην πρεμιέρα είναι πάντα σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Καλή επιτυχία τώρα την Κυριακή , εύχομαι να διπλασιάσουμε τις νίκες μας».
Τι είπε στους ποδοσφαιριστές:
«Χαίρομαι που σας γνωρίζω και που βρίσκομαι στον Άρη. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα γίνει με καθημερινά μικρά και σταθερά βήματα.
Προέχει όμως εσείς να κερδίζετε και μόνο εκεί πρέπει να έχετε την προσοχή σας.
Συγχαρητήρια για τη νίκη στην πρεμιέρα είναι πάντα σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Καλή επιτυχία τώρα την Κυριακή , εύχομαι να διπλασιάσουμε τις νίκες μας».
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