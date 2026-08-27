«Οργισμένος με τη Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ» – Αυτός είναι ο λόγος
SPORTS

«Οργισμένος με τη Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ» – Αυτός είναι ο λόγος

Σύννεφα έχουν πυκνώσει πάνω από το «Καμπ Νόου», καθώς η διαχείριση της υπόθεσης του Αλεχάντρο Μπαλντέ από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα αποδυτήρια

«Οργισμένος με τη Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ» – Αυτός είναι ο λόγος
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «FootMercato», η στάση του συλλόγου απέναντι στον 22χρονο αριστερό μπακ έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του μεγάλου αστεριού της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ.

Το παρασκήνιο της ρήξης Μπαλντέ – Φλικ

Η απουσία του Μπαλντέ από την αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλτσε ήταν το σημείο καμπής. Ο Γερμανός τεχνικός, Χάνσι Φλικ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εικόνα του παίκτη, δηλώνοντας δημόσια πως ο νεαρός αμυντικός δεν είναι στο 100% ούτε πνευματικά «παρών», επικρίνοντάς τον για έλλειψη προσπάθειας να ανακτήσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

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