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Λίσι για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν: Θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση
Λίσι για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν: Θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση
Ο προπονητής του «Δικεφάλου» μίλησε για τη ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για το ματς στη Νορβηγία
Ο Αλέσιο Λίσι φάνηκε στη συνέντευξη Τύπου πως έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ δίνει ματς τελικό στο Μπέργκεν, στη ρεβάνς του 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος» παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον στα πλέι οφ των προκριματικών του Conference League.
«Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αγαπώ τη Νορβηγία και τις χώρες της Ευρώπης. Είναι όλα φανταστικά. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να το διαχειριστούμε».
Για το πόσο ισχυρό πνευματικά είναι το σύνολο: «Είναι πολύ ισχυρή ομάδα πνευματικά σίγουρα. Αύριο σε κάποιες στιγμές θα είναι δύσκολα, γιατί αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά όπως συνέβη και στο πρώτο ματς, είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Είμαστε έτοιμοι για αύριο».
Για την εικόνα με τον Πέλκα: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μία ομάδα ενωμένη και με αξίες. Αυτά είναι τα κλειδιά της ομάδας. Μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας».
Για τον κορμό των πρώτων ματς και τη διαφορά με τον Λεβαδειακό: «Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες, κυρίως τώρα στην αρχή. Με τον Λεβαδειακό κάναμε ένα σημαντικό ροτέισον, ήταν η ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες μετά τη Μπραν δεν μπορούσαν να παίξουν με τον Λεβαδειακό, λόγω κούρασης.
Αυτοί που έπαιξαν είναι επειδή άξιζαν να παίξουν. Ποτέ δεν βάζω έναν παίκτη στο γήπεδο τυχαία. Οι παίκτες που έπαιξαν, μου επιβεβαίωσαν ότι σκεφτόμουν για αυτούς. Κάθε παίκτης που έπαιξε στα δύο τελευταία ματς, είναι μία επιλογή για μένα για τον αυριανό αγώνα».
Για το πλεονέκτημα της φυσικής κατάστασης της Μπραν: «Σίγουρα φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ματς. Πρέπει να το διαχειριστούμε, αύριο είναι τελικός. Ερχόμαστε για να παίξουμε με την.... καρδιά μας».
Για τα χαρακτηριστικά του Ούγκρεσιτς και αν διαφοροποιούν το πλάνο του: «Αν έρθει, δεν είναι επίσημο γι' αυτό το επισημαίνω, θα είναι εξαιρετική κίνηση. Δείχνουμε μία κατεύθυνση και τρόπο που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα.
Τώρα έχει σημασία η Μπραν, ένας τελικός και θέλουμε να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».
Χρήστος Ζαφείρης: «Είναι τελικός και πρέπει να τον κερδίσουμε»
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Χρήστος Ζαφείρης: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι τελικός και πρέπει να τον κερδίσουμε. Να δείξουμε ότι είμαστε μία ομάδα, ενωμένοι και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».
Για το τι κρατάει από το πρώτο ματς: «Στο πρώτο παιχνίδι μπήκαμε δυναμικά. Κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι η διάρκεια που έχουμε το πάνω χέρι, αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Και στις καλές και στις κακές στιγμές του ματς να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε όλοι μαζί»
Για το αν θεωρεί ότι η Μπραν θα ανοιχτεί: «Πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στο 1-1. Είναι μία ομάδα με καλό κόσμο και της αρέσει να ελέγχει το παιχνίδι. Εμείς να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό.
Στο πρώτο ημίχρονο ίσως ήταν λίγο τυχεροί, αλλά δεν βάλαμε γκολ. Για εμάς είναι σημαντικό είναι η ενότητα και να παλέψουμε μαζί. Να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε».
Για τα δύο πρωταθλήματα και τις διαφορές που έχουν: «Έχουν ανέβει αμφότερα τα πρωταθλήματα. Είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο περισσότερο φυσική κατάσταση, αλλά και τα δύο πρωταθλήματα ανεβαίνουν πολύ».
Για τον αγώνα πρωταθλήματος: «Για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την αυτοπεποίθηση μας. Πήραμε ενέργεια και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το ματς. Ήρθαμε με θετική σκέψη για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε»
Για το ρεπό που πήρε: «Όπως κάθε παίκτης έτσι και εγώ θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Έπειτα είναι απόφαση του προπονητή. Στην αρχή της σεζόν θες παιχνίδια και ρυθμό, αλλά ο προπονητής αποφασίζει και εμείς προσπαθούμε να βοηθάμε την ομάδα».
Ο ΠΑΟΚ δίνει ματς τελικό στο Μπέργκεν, στη ρεβάνς του 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος» παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον στα πλέι οφ των προκριματικών του Conference League.
«Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αγαπώ τη Νορβηγία και τις χώρες της Ευρώπης. Είναι όλα φανταστικά. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να το διαχειριστούμε».
Για το πόσο ισχυρό πνευματικά είναι το σύνολο: «Είναι πολύ ισχυρή ομάδα πνευματικά σίγουρα. Αύριο σε κάποιες στιγμές θα είναι δύσκολα, γιατί αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά όπως συνέβη και στο πρώτο ματς, είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Είμαστε έτοιμοι για αύριο».
Για την εικόνα με τον Πέλκα: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μία ομάδα ενωμένη και με αξίες. Αυτά είναι τα κλειδιά της ομάδας. Μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας».
Για τον κορμό των πρώτων ματς και τη διαφορά με τον Λεβαδειακό: «Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες, κυρίως τώρα στην αρχή. Με τον Λεβαδειακό κάναμε ένα σημαντικό ροτέισον, ήταν η ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες μετά τη Μπραν δεν μπορούσαν να παίξουν με τον Λεβαδειακό, λόγω κούρασης.
Αυτοί που έπαιξαν είναι επειδή άξιζαν να παίξουν. Ποτέ δεν βάζω έναν παίκτη στο γήπεδο τυχαία. Οι παίκτες που έπαιξαν, μου επιβεβαίωσαν ότι σκεφτόμουν για αυτούς. Κάθε παίκτης που έπαιξε στα δύο τελευταία ματς, είναι μία επιλογή για μένα για τον αυριανό αγώνα».
Για το πλεονέκτημα της φυσικής κατάστασης της Μπραν: «Σίγουρα φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ματς. Πρέπει να το διαχειριστούμε, αύριο είναι τελικός. Ερχόμαστε για να παίξουμε με την.... καρδιά μας».
Για τα χαρακτηριστικά του Ούγκρεσιτς και αν διαφοροποιούν το πλάνο του: «Αν έρθει, δεν είναι επίσημο γι' αυτό το επισημαίνω, θα είναι εξαιρετική κίνηση. Δείχνουμε μία κατεύθυνση και τρόπο που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα.
Τώρα έχει σημασία η Μπραν, ένας τελικός και θέλουμε να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».
Χρήστος Ζαφείρης: «Είναι τελικός και πρέπει να τον κερδίσουμε»
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Χρήστος Ζαφείρης: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι τελικός και πρέπει να τον κερδίσουμε. Να δείξουμε ότι είμαστε μία ομάδα, ενωμένοι και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».
Για το τι κρατάει από το πρώτο ματς: «Στο πρώτο παιχνίδι μπήκαμε δυναμικά. Κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι η διάρκεια που έχουμε το πάνω χέρι, αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Και στις καλές και στις κακές στιγμές του ματς να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε όλοι μαζί»
Για το αν θεωρεί ότι η Μπραν θα ανοιχτεί: «Πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στο 1-1. Είναι μία ομάδα με καλό κόσμο και της αρέσει να ελέγχει το παιχνίδι. Εμείς να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό.
Στο πρώτο ημίχρονο ίσως ήταν λίγο τυχεροί, αλλά δεν βάλαμε γκολ. Για εμάς είναι σημαντικό είναι η ενότητα και να παλέψουμε μαζί. Να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε».
Για τα δύο πρωταθλήματα και τις διαφορές που έχουν: «Έχουν ανέβει αμφότερα τα πρωταθλήματα. Είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο περισσότερο φυσική κατάσταση, αλλά και τα δύο πρωταθλήματα ανεβαίνουν πολύ».
Για τον αγώνα πρωταθλήματος: «Για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την αυτοπεποίθηση μας. Πήραμε ενέργεια και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το ματς. Ήρθαμε με θετική σκέψη για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε»
Για το ρεπό που πήρε: «Όπως κάθε παίκτης έτσι και εγώ θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Έπειτα είναι απόφαση του προπονητή. Στην αρχή της σεζόν θες παιχνίδια και ρυθμό, αλλά ο προπονητής αποφασίζει και εμείς προσπαθούμε να βοηθάμε την ομάδα».
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