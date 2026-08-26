Λίσι για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν: Θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» μίλησε για τη ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για το ματς στη Νορβηγία