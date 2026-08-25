Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Ευρωβόλεϊ γυναικών: Η Εθνική νίκησε 3-1 την Αυστρία και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες, δείτε βίντεο
Ευρωβόλεϊ γυναικών: Η Εθνική νίκησε 3-1 την Αυστρία και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες, δείτε βίντεο
Αν και ξεκίνησε εφιαλτικά τον αγώνα κόντρα στην Αυστρία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε τη νίκη που στην στέλνει στην επόμενη φάση του Ευρωβόλεϊ
Μετά από επτά χρόνια η Εθνική γυναικών πανηγυρίζει την επιστροφή της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και συνεχίζει να ονειρεύεται.
Σ’ ένα ματς όπου ξέραμε ότι θα μας έστελνε στην επόμενη φάση, αλλά όλοι είχαν τονίσει το πόσο μεγάλους κινδύνους έκρυβε, η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πολύ άσχημα, από τα μισά του 2ου σετ και μετά μπορέσαμε να βγάλουμε στο γήπεδο ένα μέρος της ποιότητας μας που ήταν αρκετό να μας οδηγήσει στην αγχωτική (έτσι όπως εξελίχθηκε), αλλά λυτρωτική και υπερπολύτιμη νίκη.
Μια νίκη χρυσάφι γιατί μας στέλνει στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλεϊ και είναι μια τεράστια ψυχολογική τόνωση γι’ αυτήν τη νεανική ομάδα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε…
Το πρώτο σετ ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για την Ελλάδα, καθώς η Σαμπέρλ με τα σερβίς της χάλασε την υποδοχή μας για ένα γρήγορο 0-4 και επί της ουσίας δεν μπορέσαμε ποτέ να επιστρέψουμε.
Μόλις μειώναμε λίγο τη διαφορά κάναμε μαζεμένα λάθη (το 5-8 έγινε 5-11, το 7-11, 7-14) με την τελευταία προσπάθεια να έρχεται στο 16-22 που έγινε 19-222 με τα σερβίς της Τάνη, ωστόσο έχασε το επόμενο και το σετ έκλεισε στο 20-25.
Στο 2ο σετ αν και προηγηθήκαμε γρήγορά με 7-3, παλεύοντας κυρίως με τον κακό μας εαυτό, αφήναμε την Αυστρία να ελπίζει με το σκορ να γίνεται 10-10 πληρώνοντας τα λάθη μας. Το 18-14 έγινε 18-16, αλλά στην επόμενη φάση σταματήσαμε την κόντρα της Ασυτρίας, για να ακολουθήσει κόντρα της Ανθούλη για το 20-16 και να φτάσουμε χωρίς άλλα απρόοπτα στο 25-18.
Από τα μισά του 2ου σετ είχε αρχίσει να λειτουργεί το σερβίς μας και στο τρίτο τα πράγματα ήταν ακόμη καλύτερα. Η Αυστρία μπόρεσε να βγάλει μία μικρή αντίδραση όταν το 9-3 έγινε 9-6, ωστόσο η Εθνική απάντησε με επιμέρους σκορ 8-1 για το 17-9 και κατακτήσαμε το σετ με 25-12.
Η Αυστρία προσάθησε να επιστρέψει στο δ’ σετ και μέχρι το 11-11 η αλήθεια είναι ότι ήταν μαχητική και εκμεταλλευόταν απόλυτα τα λάθη, ωστόσο η Αγγελοπούλου (που είχε μπει από το Β’ σετ) πήρε την αλλαγή, η Ανθούλη πήγε στο σερβίς και το ματς τελείωσε. Η Εθνική έτρεξε συνολικό σερί 9-0 για να φτάσει στο 20-11 και το σετ να τελειώσει στο 25-14.
Διακύμανση:
1ο σετ: 3-8, 10-16, 14-21, 20-25
2ο σετ: 8-5, 16-14, 21-16, 25-18
3ο σετ: 8-3, 16-7, 21-9, 25-12
4ο σετ: 8-7, 16-11, 21-12, 25-14
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14) σε 100′
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 13 (8/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/6 επ., 44% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 17% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 20 (16/35 επ., 4 άσσοι) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. – 32% άριστες), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 8 (7/13 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 22% άριστες).
ΑΥΣΤΡΙΑ (Ρόλαντ Σβαμπ): Ράαμπ 11 (7/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 7% άριστες), Κόρμαν 3 (3/7 επ.), Σαμπέρλ 14 (10/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 28% υπ. – 14% άριστες), Γκάλιτς 11 (9/29 επ., 2 άσσοι), Σμιτ 1 (1 άσσος), Νεσίμοβιτς 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ) / Στάμπεντεϊνερ (λ, 53% υπ. – 13% άριστες), Γκάρτνερ, Τρούνερ 1 (1/5 επ.), Ντισλ, Χίντερεγκερ, Βάβρεκ, Χένσελ 1 (1 μπλοκ).
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία του ομίλου:
21 Αυγούστου
Αυστρία – Σερβία 0-3 (17-25, 09-25, 21-25)
Βουλγαρία – Ουκρανία 3-0 (25-23, 25-23, 25-20)
Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-14, 23-25, 25-15, 25-20)
22 Αυγούστου
Ουκρανία – Ελλάδα 2-3 (23-25, 25-23, 25-12, 22-25, 10-15)
Αυστρία – Τσεχία 0-3 (16-25, 17-25, 17-25)
23 Αυγούστου
Ελλάδα – Βουλγαρία 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, 25-23)
Τσεχία – Σερβία 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 17-25)
24 Αυγούστου
Ουκρανία – Αυστρία 3-0 (25-16, 25-15, 25-12)
Σερβία – Βουλγαρία 3-0 (25-18, 25-14, 25-20)
25 Αυγούστου
Ελλάδα – Αυστρία (20-25, 25-18, 25-12, 25-14)
20:00 Τσεχία – Ουκρανία
26 Αυγούστου
17:00 Αυστρία – Βουλγαρία
20:00 Σερβία – Ελλάδα
27 Αυγούστου
17:00 Ουκρανία – Σερβία
20:00 Τσεχία – Βουλγαρία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Σερβία, 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 241-177 πόντοι
2.Ελλάδα, 3 νίκες-1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-7 σετ, 365-358 πόντοι
3.Τσεχία, 2 νίκες-1 ήττα, 6 βαθμοί, 7-4 σετ, 251-215 πόντοι
4.Ουκρανία, 1 νίκες-2 ήττες, 4 βαθμοί, 5-6 σετ, 246-218 πόντοι
5.Βουλγαρία, 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-162 πόντοι
6.Αυστρία, 0 νίκες-4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 209-320 πόντοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα