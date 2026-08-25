Ευρωβόλεϊ γυναικών: Η Εθνική νίκησε 3-1 την Αυστρία και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες, δείτε βίντεο

Αν και ξεκίνησε εφιαλτικά τον αγώνα κόντρα στην Αυστρία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε τη νίκη που στην στέλνει στην επόμενη φάση του Ευρωβόλεϊ