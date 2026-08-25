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Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Επανάληψη του τελικού ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase, την 5η αγωνιστική Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Επανάληψη του τελικού ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase, την 5η αγωνιστική Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Έβγαλε δυνατά ματς η κλήρωση της επόμενης φάσης του SuperBet Κυπέλλου Ελλάδας, την 5η αγωνιστική το ντέρμπι αιωνίων τον ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην 4η - Θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Μαρκό ο Ελ Αραμπί
Έβγαλε ντέρμπι η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, όπως άλλωστε αναμενόταν.
Την 1η αγωνιστική (1-3/9 τα ματς) ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ σε επανάληψη του περσινού τελικού.
Την 4η αγωνιστική το πρόγραμμα έχει ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης και την 5η η κλήρωση έβγαλε ντέρμπι αιωνίων στο «Καραϊσκάκη» με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρα AKTOR κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό για ενδεχόμενη αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βοιωτών, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένεται.
Tο πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Βόλος – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Μαρκό – Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ
2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Την 1η αγωνιστική (1-3/9 τα ματς) ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ σε επανάληψη του περσινού τελικού.
Την 4η αγωνιστική το πρόγραμμα έχει ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης και την 5η η κλήρωση έβγαλε ντέρμπι αιωνίων στο «Καραϊσκάκη» με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρα AKTOR κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό για ενδεχόμενη αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βοιωτών, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένεται.
Tο πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Βόλος – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Μαρκό – Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ
2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός – Αρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
Αρης – Μαρκό
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός
4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Αρης
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Ατρόμητος
Μαρκό – Ολυμπιακός
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες την ίδια ώρα).
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
Playoffs (οι ομάδες από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
Αρης – Μαρκό
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός
4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Αρης
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Ατρόμητος
Μαρκό – Ολυμπιακός
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες την ίδια ώρα).
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
Playoffs (οι ομάδες από την 5η έως τη 12η θέση)
22-23 Δεκεμβρίου
Προημιτελικά
12-13-14 Ιανουαρίου
Ημιτελικά
Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου
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