Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Επανάληψη του τελικού ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase, την 5η αγωνιστική Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Έβγαλε δυνατά ματς η κλήρωση της επόμενης φάσης του SuperBet Κυπέλλου Ελλάδας, την 5η αγωνιστική το ντέρμπι αιωνίων τον ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην 4η - Θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Μαρκό ο Ελ Αραμπί