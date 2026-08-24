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Γιαμπουσέλε για την έναρξη της νέας σεζόν: «Ανυπομονώ, έκανα προπόνηση όλο το καλοκαίρι», δείτε βίντεο
Γιαμπουσέλε για την έναρξη της νέας σεζόν: «Ανυπομονώ, έκανα προπόνηση όλο το καλοκαίρι», δείτε βίντεο
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και τη ζωή στην Αθήνα, δείχνοντας την ανυπομονησία του για τη σεζόν που έρχεται
Την Δευτέρα 24/8, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε στο «T-Center» την 1η προπόνηση με πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων.
Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στην... πρώτη ήταν και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που στάθηκε και στην ατομική προετοιμασία που έκανε το καλοκαίρι.
Για την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Κάναμε αρκετά πράγματα, δουλέψαμε ήδη κάποια συστήματα, κάναμε και μερικά σουτ.
Η πρώτη προπόνηση είναι κυρίως για να γνωριστούμε μεταξύ μας, να τρέξουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι για την υπόλοιπη εβδομάδα».
Για την ατομική προετοιμασία που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: «Το σώμα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προπονούμαι όλο το καλοκαίρι.
Φυσική κατάσταση, τρέξιμο, σουτ, επιπλέον δουλειά σε κάθε κίνηση ώστε να είμαι έτοιμος. Οταν έρθω εδώ την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, να είμαι έτοιμος για τη σεζόν.
Τώρα που επέστρεψα στην Ευρώπη, ξέρω ότι θα έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα είναι έντονα με τις «διαβολοβδομάδες» στην Euroleague. Προσπαθώ να προετοιμαστώ για τη σεζόν που έρχεται».
Για τη ζωή στην Αθήνα: «Είναι πανέμορφα εδώ. Έχει ήλιο και ζέστη. Μένω κοντά στην παραλία, οπότε μπορώ να περπατάω λίγο εκεί, να γνωρίσω την περιοχή. Είναι υπέροχα. Ανυπομονώ για αυτή τη σεζόν».
Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στην... πρώτη ήταν και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που στάθηκε και στην ατομική προετοιμασία που έκανε το καλοκαίρι.
Για την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Κάναμε αρκετά πράγματα, δουλέψαμε ήδη κάποια συστήματα, κάναμε και μερικά σουτ.
Η πρώτη προπόνηση είναι κυρίως για να γνωριστούμε μεταξύ μας, να τρέξουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι για την υπόλοιπη εβδομάδα».
Για την ατομική προετοιμασία που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: «Το σώμα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προπονούμαι όλο το καλοκαίρι.
Φυσική κατάσταση, τρέξιμο, σουτ, επιπλέον δουλειά σε κάθε κίνηση ώστε να είμαι έτοιμος. Οταν έρθω εδώ την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, να είμαι έτοιμος για τη σεζόν.
Τώρα που επέστρεψα στην Ευρώπη, ξέρω ότι θα έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα είναι έντονα με τις «διαβολοβδομάδες» στην Euroleague. Προσπαθώ να προετοιμαστώ για τη σεζόν που έρχεται».
Για τη ζωή στην Αθήνα: «Είναι πανέμορφα εδώ. Έχει ήλιο και ζέστη. Μένω κοντά στην παραλία, οπότε μπορώ να περπατάω λίγο εκεί, να γνωρίσω την περιοχή. Είναι υπέροχα. Ανυπομονώ για αυτή τη σεζόν».
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗕𝗧𝗦 𝘄𝗶𝘁𝗵 @yabusele28 💪🏾🗣️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 24, 2026
Take a look at what Guerschon Yabusele has to say about the beginning of our preseason training, the summer work he has been putting in and the demanding season ahead ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/SRxFgUiUOV
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