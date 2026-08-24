ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Γιαμπουσέλε για την έναρξη της νέας σεζόν: «Ανυπομονώ, έκανα προπόνηση όλο το καλοκαίρι», δείτε βίντεο
SPORTS
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Γιαμπουσέλε για την έναρξη της νέας σεζόν: «Ανυπομονώ, έκανα προπόνηση όλο το καλοκαίρι», δείτε βίντεο

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και τη ζωή στην Αθήνα, δείχνοντας την ανυπομονησία του για τη σεζόν που έρχεται

Γιαμπουσέλε για την έναρξη της νέας σεζόν: «Ανυπομονώ, έκανα προπόνηση όλο το καλοκαίρι», δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Την Δευτέρα 24/8, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε στο «T-Center» την 1η προπόνηση με πολλές και σημαντικές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων.

Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στην... πρώτη ήταν και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε που στάθηκε και στην ατομική προετοιμασία που έκανε το καλοκαίρι.

Για την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Κάναμε αρκετά πράγματα, δουλέψαμε ήδη κάποια συστήματα, κάναμε και μερικά σουτ.

Η πρώτη προπόνηση είναι κυρίως για να γνωριστούμε μεταξύ μας, να τρέξουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι για την υπόλοιπη εβδομάδα».

Για την ατομική προετοιμασία που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: «Το σώμα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προπονούμαι όλο το καλοκαίρι.

Φυσική κατάσταση, τρέξιμο, σουτ, επιπλέον δουλειά σε κάθε κίνηση ώστε να είμαι έτοιμος. Οταν έρθω εδώ την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, να είμαι έτοιμος για τη σεζόν.

Τώρα που επέστρεψα στην Ευρώπη, ξέρω ότι θα έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα είναι έντονα με τις «διαβολοβδομάδες» στην Euroleague. Προσπαθώ να προετοιμαστώ για τη σεζόν που έρχεται».

Για τη ζωή στην Αθήνα: «Είναι πανέμορφα εδώ. Έχει ήλιο και ζέστη. Μένω κοντά στην παραλία, οπότε μπορώ να περπατάω λίγο εκεί, να γνωρίσω την περιοχή. Είναι υπέροχα. Ανυπομονώ για αυτή τη σεζόν».

9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης