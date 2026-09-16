Mάχη για τις καταθέσεις στην Ελλάδα: Διπλάσιες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών

Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν θα αργήσει να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, που παρά τα κέρδη δισεκατομμυρίων παραμένουν με πίστη στη φειδώ των αποδόσεων σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των πελατών τους. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με την BBVA στην Ιταλία και την ING στη Γερμανία να ανεβάζουν σημαντικά τις προσφορές τους για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις τράπεζες, την ώρα που η ψηφιακή τραπεζική καθιστά πολύ ευκολότερη τη μετακίνηση χρημάτων.



Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική αγορά διαθέτει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι ξένοι όμιλοι: μεγάλο όγκο καταθέσεων και σημαντικά υπόλοιπα συγκεντρωμένα σε σχετικά μικρό αριθμό πελατών. Το πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρήματος παραμένει εξαιρετικά φθηνό.



Στοιχεία διαφόρων οργανισμών καταγράφουν πως καταθέτες με υπόλοιπα 50.001 έως 100.000 ευρώ αποτελούν μόλις το 1,5% του συνόλου των καταθετών, αλλά αντιστοιχούν στο 15,3% του συνόλου των καταθέσεων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα για τα υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ: μόλις 0,8% των καταθετών αντιστοιχεί στο 44,3% των καταθέσεων. Συνολικά, δηλαδή, μόλις 2,3% των καταθετών ελέγχει κοντά στο 60% των καταθέσεων.



Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναδεικνύει πού βρίσκεται το πραγματικό πεδίο της μάχης για τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται ένας διεθνής παίκτης να διεκδικήσει το σύνολο της ελληνικής καταθετικής αγοράς. Αρκεί να προσελκύσει ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων που βρίσκονται στα μεγαλύτερα υπόλοιπα.



Κι όμως, τα κεφάλαια αυτά στην Ελλάδα εξακολουθούν να αμείβονται με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Τον Απρίλιο του 2026, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμενε στο 0,31%, ενώ στις καταθέσεις μίας ημέρας των νοικοκυριών ήταν μόλις 0,03%. Στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος των νοικοκυριών το μέσο επιτόκιο ήταν 1,13%, ενώ στις επιχειρήσεις 1,76%.

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