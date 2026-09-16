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Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»
ΕΛΛΑΔΑ
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Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»

Επιχειρούν συνεργεία για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος

Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»
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Μόνο μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιούνται το πρωί της Τετάρτης τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας του μετρό, η αλλαγή έγινε καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης».

Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.
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