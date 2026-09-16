Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»
Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης»
Επιχειρούν συνεργεία για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος
Μόνο μέσω της τροχιάς 1 πραγματοποιούνται το πρωί της Τετάρτης τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας του μετρό, η αλλαγή έγινε καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης».
Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας του μετρό, η αλλαγή έγινε καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό «Ευκλείδης».
Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.
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