Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας»
SPORTS

Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας»

Ανησυχία προκάλεσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η εικόνα του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Χάιντενχαϊμ την Τρίτη (18/8)

Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας»
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχασε ξαφνικά την ισορροπία του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή ή χτύπημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα βοήθεια. Το περιστατικό ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο στο παιχνίδι των Βαυαρών με τη Λειψία, προκαλώντας εύλογη ανησυχία.


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