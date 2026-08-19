Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας»
Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας»
Ανησυχία προκάλεσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η εικόνα του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Χάιντενχαϊμ την Τρίτη (18/8)
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχασε ξαφνικά την ισορροπία του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή ή χτύπημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα βοήθεια. Το περιστατικό ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο στο παιχνίδι των Βαυαρών με τη Λειψία, προκαλώντας εύλογη ανησυχία.
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