Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Νεκρός 53χρονος στην Πάτρα, έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης
Νεκρός 53χρονος στην Πάτρα, έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο
Τραγικό τέλος είχε ένας 53χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το τραγικό περιστατικό με την θανατηφόρα πτώση του άνδρα από το διαμέρισμα στην Άνω Πόλη στην Πάτρα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το τραγικό περιστατικό με την θανατηφόρα πτώση του άνδρα από το διαμέρισμα στην Άνω Πόλη στην Πάτρα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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