Νεκρός 53χρονος στην Πάτρα, έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Διαμέρισμα Πτώση Νεκρός

Νεκρός 53χρονος στην Πάτρα, έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο

Νεκρός 53χρονος στην Πάτρα, έπεσε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο κέντρο της πόλης
Τραγικό τέλος είχε ένας 53χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το τραγικό περιστατικό με την θανατηφόρα πτώση του άνδρα από το διαμέρισμα στην Άνω Πόλη στην Πάτρα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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